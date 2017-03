Triển lãm “Faking It: Manipulated Photography Before Photoshop” sẽ mở cửa trong tháng 10 tới tại bảo tàng Metropolitan Museum of Art, Mỹ sẽ chứng minh một thực tế rằng con người đã biết sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để chỉnh sửa các bức ảnh theo sở thích và ý tưởng của mình từ trước khi phần mềm Photoshop ra đời.

Triển lãm trưng bày 200 bức ảnh đã qua chỉnh sửa từ những năm 1840 cho đến những năm 1990. Tại đây, khách tham quan sẽ biết được các nhiếp ảnh gia đã sáng tạo như thế nào trên các tác phẩm của họ.

Những bức ảnh được các nhiếp ảnh gia sử dụng các kỹ thuật, như phơi sáng chồng (Multiple Exposure - kỹ thuật chụp từ 2 lần trở để có một tấm hình với các đối tượng được chồng lên nhau); kỹ thuật in kết hợp (in nhiều phim trên cùng một bức ảnh), hay kỹ thuật Photomontage (bức ảnh được thay đổi bằng phương pháp cắt dán)…

Ngắm những bức ảnh “chỉnh sửa” trước khi Photoshop ra đời :







Theo Khôi Linh (Dân trí)