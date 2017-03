Theo METI, sự cố này xảy ra hồi tháng trước ở Tokyo khi các tia lửa đã phát ra từ Ipod Nano khi chiếc máy nghe nhạc đắt tiền do tập đoàn Apple Inc. của Mỹ sản xuất này đang được sạc pin. Một phần nút bấm của máy nghe nhạc này đã bị phá hủy nhưng rất may là không có ai bị thương. Đây là sự cố thứ 18 có liên quan tới sản phẩm này của hãng Apple xảy ra ở Nhật Bản.

METI cho biết Bộ đang tiến hành điều tra về sự cố đối với máy nghe nhạc iPod Nano đời MA004J/A.