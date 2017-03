Điều gì đã xảy ra khiến cho hệ thống PlayStation Network toàn thế giới bị tê liệt và hàng triệu game thủ khác không thể sử dụng chế độ chơi đơn thông thường ở nhiều tựa game như Heavy Rain, Bayonetta và BioShock 2... trong ngày 1/3 vừa rồi? Không phải do tin tặc hay sự ngăn chặn của cơ quan an ninh quốc gia nào... Vậy nguyên nhân nằm ở đâu? Matt Peckham của tạp chí PCworld đa đưa ra những ý kiến cá nhân về sự cố trên của PS3.

Suy nghĩ một cách đơn giản, PS3 đưa ra một yêu cầu đòi hỏi người chơi phải đồng bộ các thông tin thành tích (trophy information) trong game với hệ thống máy chủ trực tuyến của Sony thì họ mới được phép chơi chế độ thông thường. Tuy nhiên, hệ thống thời gian phần cứng chạy không đồng đều về thời gian đã khiến cho máy chơi PS3 tự điều chỉnh lại thời gian về ngày 31/12/1999, làm sai lệch đi thông tin dữ liệu thành tích trên, ngăn cản sự kết nối của game thủ tới mạng PlayStation Network (PSN), hiện tượng này chỉ xảy ra trên những mẫu PS3 "Fat" đời cũ, hoặc một vài model bị lỗi. Như vậy, người chơi không thể đồng bộ thông tin với máy chủ PSN và dẫn tới họ không thể chơi game ngay cả ở chế độ offline.

Máy chơi game PS3 không thể kết nối được với mạng PSN. Ảnh: Pocket-lint.

Matt Peckham đã cố gắng tự thử nghiệm với PS3 của mình. Anh dùng một bản sao của tựa game Final Fantasy XIII trên máy PS3 gặp lỗi, sau khi logo Square Enix nháy lên là kèm theo một dòng thông báo "việc đăng ký thông tin thành tích không thể hoàn thành. Trò chơi sẽ bị thoát (8001050F)".

Sự xuất hiện của thông báo này diễn ra vài lần và với cả những tựa game khác như Heavy Rain và White Knight Chronicles, theo Peckham, rõ ràng đây không thể là lỗi mạng tới từ các ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet). Peckham cũng rà soát lại toàn bộ các thông tin trên mạng vào ngày 1/3 và thấy xuất hiện nhiều lời phàn nàn của người dùng về những lỗi tương tự như trên máy PS3 của anh. Tuy nhiên, trò chơi Metal Gear Solid 4 (MGS4) và God of War (phiên bản làm lại) lại hoạt động ổn, bởi vì chúng không dùng đến hệ thống ghi nhớ thành tích (trên MGS4) hay không yêu cầu đồng bộ thông tin đó (trên God of War).

Sau 8 giờ kể từ khi xảy ra những lỗi trên, Sony đã viết trên PlayStation Twitter: "Chúng tôi nhận thức được rằng đang xuất hiện nhiều lỗi về việc kết nối tới PSN, chúng tôi đang nghiên cứu những việc đó. Hãy chờ thông tin cập nhật". Sau 5 giờ tiếp theo, thông báo tiếp theo cho hay "PSN đang trong trạng thái cập nhật: chúng tôi đang hạn chế các vấn đề và tiếp tục làm việc để khôi phục lại dịch vụ cho tất cả người chơi. Việc cập nhật sẽ diễn ra sớm nhất nếu chúng tôi có thể".





Liệu có phải lỗi của PS3 xảy ra là do phần cứng? Ảnh: PCworld.

Tiếp sau đó, nhiều người xác nhận dòng sản phẩm PS3 Slim (120 GB và 250 GB) vẫn có thể kết nối, hoạt động bình thường. Trong những lần cập nhật tiếp theo, máy PS3 bị lỗi (debug) có thể tiếp tục sử dụng chế độ offline bằng cách rút kết nối mạng qua Ethernet hoặc không dây.

Math Peckham cho rằng xuất hiện một lỗi trên PS3 đã làm thời gian nhảy ngược về ngày 31/12/1999, đó là lỗi của phần cứng, bởi vậy nên dù có sử dụng chế độ mạng hay không dùng sử dụng chế độ mạng, PS3 vẫn gặp sự cố. Anh cho rằng sự cố về thời gian như vậy đã từng xuất hiện khá nhiều lần, nếu tìm kiếm trên Google, sẽ thấy được khá nhiều lỗi về thời gian tương tự như vậy trên PS3 đã từng được nêu ra. Peckham cũng tự điều chỉnh thời gian trên máy cho trùng khớp với thời gian hiện tại, tuy nhiên điều này cũng không làm cho lỗi biến mất.

Cuối cùng, sau 24 giờ gặp phải sự cố trên, PS3 và hệ thống mạng PSN đã trở lại hoạt động bình thường với các dữ liệu đã lưu của game không bị mất mát. Sony cho biết họ đã có thể kiểm soát, sửa chữa được lỗi ngăn chặn kết nối với hệ thống PlayStation Network, việc này thực hiện thông qua cập nhật phần mềm trực tiếp cho máy PS3.

Tuy nhiên, khi Peckham sử dụng chức năng cập nhật hệ thống "System Update" trên PS3, máy lại đưa ra thông báo không cần cập nhật, "There is no need to update".

Theo Tuấn Anh (Sohoa)