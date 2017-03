Nguyên nhân 1: Quá nhiều ứng dụng đang chạy nền

Nếu có quá nhiều ứng dụng đang chạy nền trên hệ thống, smartphone sẽ thường xuyên bị đơ, mở ứng dụng nào cũng chậm chạp...

- Giải pháp: Để hạn chế và ngăn chặn các ứng dụng chạy nền, người dùng chỉ cần vào Settings > Apps > Run, chạm vào các ứng dụng chiếm nhiều bộ nhớ rồi nhấn Stop hoặc Force close để dừng nó lại. Nếu cách này không giải quyết được vấn đề, bạn hãy thử khởi động lại thiết bị. Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt thêm một vài phần mềm có chức năng đóng băng như Titanium Backup Pro hoặc Greenify.

Nguyên nhân 2: Dung lượng lưu trữ trên máy bị đầy

Khi smartphone gần hết dung lượng lưu trữ, nó sẽ hiển thị cảnh báo Low Space và yêu cầu bạn xóa bớt các tập tin không cần thiết. Từ thời điểm đó trở đi, một số chức năng của smartphone như email sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi bộ nhớ được giải phóng.

- Giải pháp: Thay vì phải xóa bớt hình ảnh và video trên máy thì người dùng chỉ cần xóa bộ cache của các ứng dụng chiếm nhiều dung lượng như Facebook, Messenger, Instagram, Maps… bằng cách vào Settings > Apps rồi nhấn Clear Cache.

Nếu điều đó vẫn chưa đủ, bạn có thể chuyển bớt các ứng dụng đã cài đặt sang thẻ nhớ thông qua ứng dụng App2SD, hoặc xem thêm bài viết cách lấy lại dung lượng ổ cứng cho Android.

Nguyên nhân 3: Ứng dụng đã quá cũ

Nhiều người cứ xài smartphone liên tục mà chẳng bao giờ nâng cấp hệ thống cũng như không cài đặt phiên bản mới cho các ứng dụng khiến mọi thứ trở nên chậm chạp và dễ bị lỗi.

- Giải pháp: Để nâng cấp ứng dụng lên phiên bản mới nhất, bạn hãy vào Google Play, chọn vào menu ở góc trên bên trái rồi nhấn My Apps & games > Update All. Để nâng cấp hệ điều hành, người dùng chỉ cần vào Settings > About phone/tablet > System updates.

Nguyên nhân 4: Chơi game liên tục

Khi bạn chơi các tựa game có đồ họa đẹp mắt thì phần cứng trên máy cũng sẽ được khai thác tối đa, đó là lý do tại sao khi chơi game thì máy thường nóng. Điều này cũng gây ra tình trạng giựt lag khi mở các ứng dụng khác, đặc biệt là sau khi chơi.

- Giải pháp: Hãy yên thiết bị trong một vài phút sau khi chơi để nó nguội hẳn, nếu sau đó điện thoại vẫn còn lag thì hãy khởi động lại thiết bị để giải phóng bộ nhớ RAM.

Nguyên nhân 5: Smartphone dính mã độc, virus

Có khá nhiều người xài smartphone nhưng lại không hề quan tâm đến vấn đề bảo mật, điển hình là không cài ứng dụng antivirus.

- Giải pháp: Để hạn chế phần mềm độc hại xâm nhập vào thiết bị, người dùng chỉ cần cài đặt thêm các ứng dụng chống virus như ESET, Avast, AVG…

MINH HOÀNG