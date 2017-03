Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo thống kê mới nhất của công ty nghiên cứu NPD, tính đến cuối tháng 9/2011, số lượng các loại tivi 3D có độ phân giải cao được tung ra bán đã lên tới 6,6 triệu chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty này dự đoán, lượng sản phẩm 3D bán ra sẽ tăng lên thêm 30% nữa sau khi kết thúc quý 4 năm nay.



Như vậy, với số lượng tiêu thụ là 21,5 triệu chiếc, thị phần của TV LCD 3D sẽ chiếm khoảng 10% thị trường Mỹ. NPD cũng kỳ vọng rằng, số lượng TV có độ phân giải cao thông thường ít nhất sẽ chiếm 80% thị trường vào cuối năm 2012, bất chấp thực tế là các nhà sản xuất tivi đang giảm số lượng sản xuất các mẫu 2D để tập trung tìm cách giảm giá bán cho các mẫu 3D mới.



Mặc dù sản phẩm phần cứng đang phát triển, nhưng nội dung 3D vẫn ở mức rất hạn chế, với một số ít các nhóm nhà cung cấp dịch vụ qua cáp và vệ tinh.



Theo nghiên cứu của Retrevo vừa tiến hành trong tháng này, khoảng 40% người tham gia quan tâm đến phim và các chương trình truyền hình thể loại 3D. Nghiên cứu cũng cho thấy, có gần 55% tổng số người tham gia có ý định mua HDTV trong năm 2012 không định trả tiền cho một mẫu TV 3D nào đó. Trong đó có 23% số người dùng chỉ mua TV 3D nếu chênh lệch về giá so với HDTV là không nhiều.



Nếu tính từ tháng 7/2010 đến tháng 7/2011, ngân sách chi trung bình cho tivi 3D so với HDTV giảm khoảng 550 USD.



Khi được hỏi về lý do người tiêu dùng không lựa chọn TV 3D, 40% người tham gia cho biết, hiện tại nội dung 3D quá nghèo nàn và không đủ hấp dẫn, trong khi đó 30% cho rằng việc đeo kính khi xem TV 3D vẫn là một trở ngại với họ.



Trong khi đó, các nhà sản xuất như Panasonic và Sony đang khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng cho sản phẩm TV 3D. Trong báo cáo mới đây, Panasonic cho biết họ đã phải chịu lỗ khoảng 5,4 tỷ USD vì doanh số bán hàng quá thấp của tivi, và Sony cũng phải chịu mức lỗ là 1,2 tỷ USD trong suốt năm vừa rồi./.

Theo Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)