Sau 2 năm mua lại Motorola Mobility với giá lên tới 12,5 tỷ USD, người ta mới bắt đầu thấy hai ông lớn này có sản phẩm đầu tiên: điện thoại Moto X.

"Điểm khác biệt là Moto X được lắp ráp tại Texas (Mỹ)", Brian Wallace, Phó chủ tịch marketing của Motorola, cho hay. Trong khi đó, iPhone của Apple và điện thoại của rất nhiều hãng khác được sản xuất ở Trung Quốc.

Ông cũng nhấn mạnh về khả năng tùy biến thiết bị: "Một điểm nổi bật nữa là thiết bị sẽ giống như giày dép hay đồng hồ. Bạn mang nó đi mọi nơi và ai cũng nhìn thấy. Vâng, thứ bạn mang theo có thể tùy biến". Chính vì thế, hãng này khẳng định Moto X sẽ "designed by you" (do người dùng thiết kế), ngầm chê Apple vì dưới quảng cáo sản phẩm của họ thường là: "Designed by Apple in California" (Được thiết kế bởi Apple tại California).

Motorola không tiết lộ nhiều, nhưng tùy biến ở đây có thể là họ để người dùng lựa chọn trong số rất nhiều tính năng điện thoại trước khi mua máy như màu sắc, ứng dụng cài đặt sẵn... Hiện mới chỉ có vài công ty sản xuất smartphone hạng sang như Vertu cho phép khách hàng chọn máy theo ý mình như đính thêm kim cương, hồng ngọc, mạ vàng... để tạo sự riêng biệt.

Nội dung quảng cáo Moto X:

"Smartphone đầu tiên được thiết kế và lắp ráp tại Mỹ sắp xuất hiện.

Ngày mai (Quốc khánh Mỹ 4/7), các bạn sẽ ăn bánh kẹp, xem pháo hoa và chào mừng sự tự do cùng bất cứ ai bạn muốn. Với tinh thần đó, chúng tôi mang đến cho các bạn một điều mới mẻ.

Smartphone đầu tiên mà bạn có thể tự thiết kế. Bởi đã đến lúc bạn giành sự tự do để thiết kế những thứ trong cuộc đời của bạn theo cách độc đáo nhất.

Và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Hãy hình dung những khả năng có thể xảy ra khi bạn có những tài năng sản xuất, kỹ thuật và thiết kế tốt nhất thế giới ở ngay tại Mỹ.

Chúng tôi hiểu đây sẽ là một thách thức. Thực tế, một số người còn nói điều này không thể xảy ra. Nhưng chúng tôi không đơn giản giống các công ty khác. Và chẳng có điều thú vị nào lại đến một cách dễ dàng.

Moto X.

Sắp được công bố.

Do chính bạn thiết kế. Lắp ráp tại Mỹ".

Quảng cáo này được đăng trên báo The New York Times, USA Today, The Wall Street Journal và Washington Post một ngày trước sự kiện 4/7

Sản phẩm Apple "được Apple thiết kế".

Theo Châu An (VNE)