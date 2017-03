Sleep Better ( https://goo.gl/K1spSh ) có giao diện và cách sử dụng tương đối đơn giản. Đầu tiên, bạn nhấn vào nút Sign in with facebook (đăng nhập bằng tài khoản facebook), Login hoặc chọn Join now để đăng ký tài khoản. Trong trường hợp bạn chỉ muốn dùng thử ứng dụng có thể chọn Remind me later.

Giao diện Sleep Better khá đơn giản với 5 thẻ chính là Sleep, Daily, Statistics, Insights và Settings.

- Sleep: giúp quản lý giấc ngủ hiệu quả. Bạn chọn thời gian báo thức hàng ngày bằng cách điều chỉnh lại giờ, phút trên đồng hồ hiển thị. Để truy cập vào phần thiết lập, bạn nhấn vào biểu tượng đồng hồ ở góc phải và chọn âm thanh báo thức. Mặc định, Sleep Better sẽ chọn khoảng thời gian báo thức là 30 phút, và ngăn cách giữa hai lần báo thức liên tiếp là 10 phút. Nhưng bạn có thể điều chỉnh lại thời gian cho 2 phần này lần lượt ở phần Smart alarm và Snoozing; xong nhấn Done.

Sleep Better giúp bạn dễ dàng thống kê mức độ ảnh hưởng của những hoạt động hàng ngày đến giấc ngủ như thể dục thể thao (Worked out), công việc căng thẳng (stressful day), ăn khuya (ate late), uống cà phê (caffeine), uống rượu (alcohol) hay ngủ ở nơi khác (not my bed). Trước khi đi ngủ, bạn chọn trong danh sách các hoạt động đã thực hiện trong ngày, nhấn Start để bắt đầu giấc ngủ và để Sleep Better tự động thống kê. Đặt điện thoại ngay dưới gối để quá trình thống kê diễn ra tốt nhất.

Khi đến giờ báo thức, ứng dụng sẽ tự đổ chuông và nếu còn muốn ngủ thêm, bạn có thể chạm vào màn hình để dời việc báo thức thêm 10 phút nữa (mặc định). Ngay lúc này sẽ xuất hiện thông báo gồm các thông tin như Sleep efficiency (hiệu quả của giấc ngủ), how do you feel (tình trạng cảm thấy sau khi thức dậy), how was your dream (tình trạng giấc mơ) cũng như thêm ghi chú về giấc mơ ở phần Notes bên dưới.

- Diary: Nhật ký giấc ngủ hàng ngày. Trên thẻ này gồm các thông tin như sleep efficiency (hiệu quả giấc ngủ), thời gian giấc ngủ kéo dài (tính từ lúc bạn nhấn nút Start trên thẻ Sleep). Ở phần biểu đồ bên dưới sẽ gồm 3 thông tin là light sleep (giấc ngủ nhẹ - màu vàng), deep sleep (giấc ngủ sâu – màu xanh), và awake (thời gian tỉnh dậy – màu đỏ).

- Statistics: thống kê giấc ngủ theo từng tuần (Week), tháng (Month), Năm (Year) hay tổng thể (Overoll). Các thông tin ở đây rất hữu ích như Tracked nights (số đêm theo dõi giấc ngủ), avg efficiency (hiệu quả trung bình của giấc ngủ), time sleeping (thời gian ngủ trung bình).

- Insights: tổng hợp các thông tin về giấc ngủ, ảnh hưởng của các hoạt động đến độ dài cũng như hiệu quả giấc ngủ. Bạn có thể xem chi tiết dưới dạng biểu đồ hiển thị. Ngoài ra, còn có thêm những biểu tượng mặt cười minh họa cho những giấc mơ. Từ các thông tin này, bạn dễ dàng biết được các hoạt động, yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ, giấc mơ của bạn.





TIỂU MINH