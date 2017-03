Có những đôi tai nghe nhạc thường, và cũng có những đôi tai nghe nhạc tầm cỡ audiophile với những thẩm thấu âm thanh mà người thường không cảm nhận được. Việc rèn luyện cho một đôi tai nghe nhạc không chỉ là kinh nghiệm mà còn đòi hỏi việc luyện tập.

Dưới đây là một số kiến thức luyện tai mà Chris Maggio, một tay chơi guitar chuyên nghiệp được đào tạo bài bản chia sẻ với mọi người.

Rèn luyện đôi tai

Có những đôi tai nghe nhạc tầm cỡ audiophile, tất cả đều do tập luyện. Ảnh: Audioreview.

Một phần quan trọng trong việc rèn luyện đôi tai là bạn hãy chọn nghe một nhịp độ nào đó của nhạc (Waltz, Tango…), đơn giản chỉ là làm sao nhận biết được các khoảng lặng, hay khoảng thời gian giữa hai nốt nhạc cũng như mối liên hệ giữa các nốt này.

Sau đó, hãy chọn một nhạc cụ và tập trung nghe chỉ một nhạc cụ đó trong suốt bài nhạc. Lần lượt lặp lại với từng loại nhạc cụ khác nhau, bạn sẽ thấy được sự thay đổi trong âm nhạc. Ví dụ, với bài Hotel Caliornia của ban nhạc Eagles với vài chiếc guitar một lúc, hãy lắng nghe từng âm điệu của mỗi chiếc và sự khác nhau giữa chúng.

Để hiểu được tại sao một số bài hát, một số album lại có chất lượng âm thanh hơn hẳn những bài hát, album khác, hãy lắng nghe những hiệu ứng âm thanh hay thời gian thường được sử dụng trong một bản nhạc để gia tăng độ sâu cho âm. Một số bản nhạc thích hợp cho việc rèn luyện kỹ năng này có thể kể đến là Run Like Hell của Pink Floyd (độ trễ); Walking on the moon của The Police (đoạn hợp xướng); Where the streets have no name của U2 (tầng lớp các nốt và nhịp điệu)…

Chọn vị trí loa

Vị trí đặt loa là một trong các yếu tố sống còn để tạo một môi trường nghe nhạc hoàn hảo, bởi nó có thể tác động đến khả năng tái hiện trường âm, mức độ mạnh yếu của âm siêu trầm hay âm hình của một bài hát. Chẳng hạn, chỉ bằng việc đặt loa siêu trầm gần hay xa tường, bạn có thể điều chỉnh độ sâu của âm trầm.

Một số mẹo đặt loa thông dụng khác gồm:

- Luôn nhớ vị trí nghe ở chính giữa hai loa trái và phải.

- Khoảng cách giữa các loa phải bằng khoảng 75% đến 100% khoảng cách từ vị trí nghe đến các loa.

- Để loa cách tường ít nhất là nửa mét. Nếu không đủ không gian, cũng có thể để sát tường mà vẫn có được trường âm đầy đủ, chỉ là sẽ không đủ sâu mà thôi.

- Để cho không gian nghe nhạc cách tường hoặc các vật cản lớn ít nhất là nửa mét.

Theo Nguyễn Hà (Sohoa)