Và cụ thể hơn, đó có thể là chiếc Nokia C3 và Nokia C5. Thông tin về Nokia C Series đầu tiên xuất hiện từ năm ngoái, cùng thời điểm với Nokia X Series. Giờ như chúng ta đã biết, Nokia X6 đã được công bố và Nokia X3 đã có thể đặt mua trước tại Nokia Online nhưng tuyệt đối chưa có thông tin gì về Nokia C Series. Đó cũng là lý do các fan hâm mộ Nokia cho rằng chiếc di động sắp tới Nokia sẽ công bố là Nokia C Series. Nokia đã nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu Nokia C Series hôm 14/4/2009 tại Phần Lan.

Có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời chính thức về Nokia C Series vào ngày mai, tuy nhiên có một số thông tin bên lề về hai mẫu Nokia C Series như sau:

Nokia C3 (Model: C3-00; Type: RM-614)

- Thông tin về tần số: kết nối bốn băng tần GSM, WLAN, Bluetooth

Nokia C5 (Model: C5-00; Type: RM-645)

- Thông tin về tần số: bốn băng tần GSM, 3G UMTS + HSDPA/HSUPA, Bluetooth

Theo Kiều Trang (ICTnews / NokNok)