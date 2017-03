Người đưa ra cảnh báo này là chuyên gia Ming-Chi Kuo của hãng KGI Securities, người trong lá thư gửi cho giới đầu thư vào hôm qua đã dự đoán, Nexus 7 sẽ không thể bán được từ 5-7 triệu máy như kỳ vọng của Google.

Theo Kuo, giỏi lắm thì Nexus 7 sẽ chỉ bán được từ 3,5-4 triệu chiếc mà thôi, do hệ điều hành Android 4.3 không có bất cứ tính năng đột phá hay mới mẻ nào. Dù phần cứng của Nexus 7 (2013) được nâng cấp khá mạnh so với phiên bản tiền nhiệm nhưng do Android 4.3, chúng sẽ bị "bó tay bó chân" và hạn chế rất nhiều. Hơn nữa, những sự bổ sung như màn hình phân giải cao, loa stereo, bộ nhớ lớn hơn, vi xử lý nhanh hơn cũng khiến cho giá bán của Nexus 7 mới bị đội lên cao hơn.

"Ngoài tính năng sạc không dây và màn hình siêu nét thì trải nghiệm người dùng của Nexus 7 gần như không có gì thay đổi so với các tablet Android hiện hành khác. Trong khi đó, giá bán lại cao hơn. Điều này có thể khiến cho người dùng phân vân và mức tiêu thụ sẽ không được như dự đoán", Kuo phân tích.

Trong khi đó, thị trường tablet lại ngày một khốc liệt khi ngay cả Apple cũng phải chứng kiến iPad ế ẩm. Theo số liệu mới nhất, doanh số iPad chỉ đạt 14,6 triệu máy trong quý 3, giảm tới 30% so với quý II. Microsoft cũng phải thu nhỏ máy tính bảng Windows từ 10-inch xuống còn 7-inch và 8-inch để cải thiện khả năng hút khách.

Tuy nhiên trong lúc dự đoán bi quan về Nexus 7 thì Kuo lại tỏ ra khá tin tưởng vào triển vọng của Moto X, mẫu smartphone dự kiến ra mắt ngày 1/8 tới. "Các nguồn tin của tôi cho thấy người dùng rất hào hứng với con dế giá 300 USD này. Moto X có thể bán được 5,5 triệu máy, gần gấp đôi so với lượng Google Nexus 4 tiêu thụ hồi năm ngoái", Kuo dự đoán.

Theo Y Lam (VNN / Apple Insider)