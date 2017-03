Giống như rất nhiều sản phẩm khác của Apple, người dùng cũng không thể tự thay thế pin cho iPad

Apple đã ra thông báo chính thức trên website của mình về dịch vụ khắc phục khi iPad bị hỏng hóc hay gặp sự cố về pin. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là hãng sẽ không thay thế pin mới cho máy đó mà gửi đến cho người dùng một chiếc iPad hoàn toàn khác. Nếu lỗi do nhà sản xuất thì người sử dụng sẽ được thay thế miễn phí còn ngược lại thì hãng sẽ thu một khoản tiền là 99 USD chưa bao gồm phí vận chuyển. Thời mà gian chủ nhân sẽ nhận lại máy vào khoảng 1 tuần.

Cùng với thông báo trên, hãng cũng đính kèm một cảnh báo là người dùng nên tự sao lưu dữ liệu thường xuyên để tránh xảy ra việc mất mát khi có sự cố. Nhưng đây vẫn thực sự là một mối lo ngại của người tiêu dùng nhất là cả khi một sản phẩm mới được gửi đến cũng ẩn chứa những khả năng hỏng hóc khác.

iPad là chiếc máy tính bảng đình đám của Apple sẽ lên kệ vào ngày 3/4 tới đây, tức là hơn 2 tháng kể từ thời điểm lần đầu tiên được giới thiệu chính thức trong sự kiện "Come See Our Latest Creation" của hãng ngày 28/1.

Theo Vũ Trần (Sohoa)