Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng nhận ra nhiều điểm hạn chế của thiết bị siêu di động thế hệ mới so với đàn anh. Màn hình của netbook nhỏ, phần lớn các dòng sản phẩm phổ thông hiện nay đều dưới 12 inch, thiếu ổ đĩa quang và bàn phím thường quá bé.

Chìa khóa cho khả năng thực thi của bất kỳ thiết bị nào, PC hay netbook, nằm ở bộ vi xử lý. Đa số các dòng netbook trên thị trường hiện nay đều chạy vi xử lý Atom của Intel, một số ít sử dụng vi xử lý VIA và số nhỏ giọt còn lại sử dụng ARM. Netbook thường có RAM 1GB, trong khi đó phần lớn laptop có kích cỡ lớn hơn đều coi bộ nhớ chuẩn RAM 3 hoặc 4 GB. Tất nhiên, card đồ họa và ổ đĩa cứng cũng ảnh hưởng ít nhiều tới khả năng thực thi của một chiếc netbook.

Để so tài giữa các netbook cũng như “sánh đôi” cùng laptop, các biên tập viên của trang Pcmag đã thử nghiệm với 2 netbook Acer Aspire One (10-inch) và Dell Inspiron Mini 12 có giá lần lượt là 350 và 500 USD, đồng thời là một số laptop phổ biến trên thị trường hiện nay có giá không quá đắt (trong khoảng 700-1.300 USD), tất nhiên giá này vẫn cao hơn so với mức trung bình của netbook hiện nay.

Cách thức kiểm tra

Cuộc thử nghiệm được tiến hành dựa vào các tác vụ mà người sử dụng máy tính thông thường vẫn thực hiện, gồm rip CD để chuyển nhạc vào Apple iTunes, chuyển mã video sang một định dạng khác và thay đổi kích cỡ ảnh nhờ vào Adobe's Photoshop Elements 7. Kết quả thử nghiệm cũng dựa vào thang điểm đánh giá hệ thống nhờ công cụ SYSmark 2007 Preview của BAPCo, một trong những bài test định điểm chuẩn chuyên dụng được chấp nhận rộng rãi hiện nay.

Các thiết bị được thử nghiệm gồm có:

1. RIP CD

Đĩa CD được các biên tập viên Pcmag sử dụng là album Big Ones của Aerosmith với tiêu chí đánh giá là lượng thời gian sẽ rip và chuyển thành định dạng AAC, dùng phổ biến trên Apple iTunes. Tất cả các thiết bị thử nghiệm đều được cài iTune 8.1. Đĩa CD gồm 15 bản nhạc theo định dạng WAV. Kết quả cho thấy Acer Aspire One (10 inch) thực hiện tác vụ hết 15 phút 47 giây, Dell Mini 12 nhanh hơn so với sản phẩm của Acer 52%.

Trong khi đó, Gateway TC7804u giải quyết tác vụ tốc hành hơn so với Acer Aspire One tới 4,3 lần, nhờ vào vi xử lý có điện áp chuẩn và bộ nhớ 4GB. Khoảng cách giữa Acer và HP Pavilion dv3z thu hẹp đôi chút khi thiết bị của HP sử dụng vi xử lý AMD, nhưng vẫn nhanh hơn 2,4 lần. Hai laptop trên đều có mức giá trên dưới 700 USD.

Với dòng laptop có mức giá 1.200 USD, kết quả thật sự khác biệt. Đúng là “tiền nào của nấy” khi Lenovo IdeaPad Y650, Dell Studio 15 và ASUS F6Ve-B1 đều có khả năng thực thi nhanh hơn 5-6 lần so với Acer Aspire One. Lenovo Y650 và Dell 15 rip 15 bản nhạc và mã hóa chỉ hết 11 giây mỗi bài trong tổng số gần 3 phút.

2. Chuyển mã video

Chuyển mã video sang một định dạng khác là một tác vụ khó khăn hơn. Thử nghiệm lần này lựa chọn một tập tin Windows Media để chuyển sang định dạng phổ biến hơn là MPEG. Trong cuộc so tài thứ hai, Acer One tỏ ra “nhanh nhẹn” hơn so với Dell Mini 12 tới 15 %. Mã hóa video là một tác vụ yêu cầu bộ vi xử lý phải hoạt động hết công suất.

Kết quả thực hiện với Gateway cho thấy chiếc laptop này cho khả năng thực thi nhanh hơn 3 lần so với Acer One, còn HP cũng cho kết quả tương tự. Trong khi đó, với bộ vi xử lý nhanh nhất trong số các thiết bị thử nghiệm, ASUS F6Ve-B1 cho kết quả nhanh hơn Acer One 5 lần.

3. Biên tập ảnh

Máy ảnh số là thiết bị phổ biến ngày nay. Các nhà sản xuất netbook thừa hiểu điều này nên đã thiết kế tích hợp khá nhiều đầu đọc thẻ nhớ trên thiết bị của mình. Để kiểm tra khả năng xử lý ảnh vốn đòi hỏi khả năng thực thi của bộ nhớ trong, các biên tập viên lần này sử dụng phần mềm Photoshop Elements 7 của Adobe (do Photoshop CS4 yêu cầu độ phần giải màn hình tối thiểu phải là 1.024 x 768, netbook vốn “chào thua”). Các đối thủ tham gia kiểm tra sẽ phải chuyển đổi kích cỡ cùng lúc 70 ảnh số. Hẳn thiệt thòi trong cuộc đua này sẽ thuộc về netbook khi phần lớn chúng đều chỉ được trang bị RAM 1GB.

Đúng như vậy, Acer One liên tục bị lỗi nên chỉ nhận được kết quả đáng buồn là “không hoàn thành nhiệm vụ”. Cuộc kiểm tra được chuyển sang Dell Mini 12, netbook hiếm hoi có màn hình 12 inch và có độ phân giải 1.280 x 800. Tuy nhiên, khi so với Gateway và Dell 15, các thiết bị “đàn anh” này cho khả năng thực thi nhanh hơn 2-3 lần so với Dell Mini 12. ASUS F6Ve-B1 tiếp tục giữ ngôi vị quán quân nhờ bộ vi xử lý và RAM “khủng” khi nhanh hơn Dell Mini gần 4 lần.

Tuy khoảng cách giữa netbook và laptop trong phần thi này không nhiều, nhưng nên nhớ các tập tin ảnh có kích thước nhỏ hơn hẳn so với audio và video, đồng thời yêu cầu thực thi so với khi rip CD là không thể so sánh được.

4. Thang điểm SYSmark

Có lẽ SYSmark 2007 Preview là một trong những công cụ cho thang điểm quan trọng nhất. SYSmark sẽ đáng giá tổng thể hệ thống như tốc độ của ổ đĩa cứng, khả năng thực thi đồ họa, bộ nhớ và vi xử lý. SYSmark sẽ đưa ra thang điểm đánh giá để phân định “vai vế” của các thiết bị thử nghiệm mà hầu hết các nhà phân tích IT đều sử dụng.

Kết quả cho thấy cả hai chiếc netbook đều cho phép cài các ứng dụng của SYSmark với ưu thế điểm số nhỉnh hơn đôi chút thuộc về Dell Mini 12. Trong khi đó Gateway và HP đều hoàn thành phần thi nhanh hơn netbook 2 lần. Dell 15 và ASUS nhanh hơn 4 lần so với các thiết bị "siêu di động".

Điểm số cuối cùng dựa vào thời gian thực thi tác vụ mà SYSmark ghi nhận cho thấy các thiết bị laptop đều cao hơn 2 chiếc netbook 2-4 lần.

5. Đánh giá chung

Các phần thi được thực hiện trong cuộc kiểm tra này đều là những tác vụ yêu cầu khả năng thực thi tối đa của hệ thống. Tuy thế, cả 2 chiếc netbook đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù hơi chậm chạp.

Rõ ràng, tùy nhu cầu và khả năng tài chính, bạn nên chọn sản phẩm phù hợp với mình nhất. Laptop cho khả năng thực thi nhanh hơn 3-4 lần so với netbook nhưng giá cả cũng cao hơn ở mức tương tự. Bạn có thể ưu tiên chọn netbook cho các công việc nhẹ nhàng thường ngày miễn là chấp nhận những hạn chế của nó cũng như không dễ dàng bị những chiếc laptop lớn và đắt đỏ hơn quyến rũ khi chúng có thể giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian.