Không lâu trước đây, netbook được coi là laptop thứ cấp, những cỗ máy nhỏ xinh không có khả năng xử lý và thực thi mạnh mẽ. Nhưng nay, chúng đang là sự thay thế cho laptop truyền thống, chi phí cao.

Giá thành sẽ là yếu tố tiên quyết quyết định việc lựa chọn netbook. Như Acer Aspire One (10 inch) hay Asus Eee PC 1000HE cũng khoảng 500 USD, so với Lenovo ThinkPad T400 thì rẻ hơn rất nhiều. Trong khi đó, laptop cũng chạy hệ điều hành Windows XP Home, vì vậy tương thích với tất cả ứng dụng bảo mật, cũng như kết nối VPN hay các ứng dụng e-mail, phần cứng như máy in, máy quét... Tuy nhiên, nếu nhu cầu chỉ là lướt web và duyệt e-mail thì một netbook là một lựa chọn không tồi.

Nhược điểm của netbook là màn hình và bàn phím nhỏ khiến người sử dụng thấy không thoải mái khi làm việc. Song nhược điểm này cũng rất dễ dàng khắc phục. Mỗi netbook đều có cổng xuất hình tiêu chuẩn VGA để kết nối với màn hình ngoài, và nhiều cổng USB cho phép người sử dụng gắn chuột ngoài hay bàn phím máy bàn. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất như USB To Go, Kensington, và Targus còn chế tạo cả các thiết bị cấy cổng USB hỗ trợ kết nối qua cả cổng VGA. Vì vậy với các cổng USB, một chiếc netbook có thể dễ dàng tùy biến hợp với mục đích sử dụng.

Một điểm hay bị lầm tưởng khác là netbook không có đầy đủ các tính năng phục vụ công việc của doanh nghiệp. Hầu hết những chiếc netbook phổ thông đều được trang bị 3 cổng USB, một cổng kết nối Ethernet, kết nối Wi-Fi, với từng đó cũng là quá đủ hỗ trợ cho công việc cần làm của mỗi nhân viên. Nhược điểm lớn nhất khi doanh nghiệp lựa chọn netbook cần quan tâm là việc thiếu ổ đĩa quang tích hợp. Bên cạnh đó với những mẫu netbook mới như Acer Aspire One and the HP Mini 1000 còn hỗ trợ cả kết nối di dộng băng thông rộng với modem 3G tích hợp. Các kết nối mà netbook đã bỏ đi là các cổng Serial và FireWire, thay vào đó người sử dụng có thể tìm thấy các tính năng kết nối tương tự với khe cắm mở rộng

Những suy nghĩ như netbook không thể chạy bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office, các chương trình bảo mật, một trình duyệt web mở cùng lúc nhiều trang, hay iTunes… đã đánh giá quá thấp khả năng hoạt động của netbook. So sánh đơn giản, khả năng hoạt động của netbook có thể vượt trội hơn hẳn so với laptop 4 năm tuổi.

Hơn thế nữa, các nhà sản xuất netbook luôn đưa ra cho người sử dụng phổ thông khả năng tự nâng cấp phần cứng như nâng cấp bộ nhớ RAM và ổ cứng. Người sử dụng có thể dễ dàng tháo lắp vỏ máy, nhấc bo mạch chủ Mainboard lên để gắn lắp thêm các thanh RAM hay thay ổ cứng dung lượng lớn hơn. Tác vụ này khá đơn giản, ví dụ, với netbook Acer Aspire One, chỉ cần tháo lắp tất cả 50 "con" vít, để nâng cấp chiếc netbook lên 1 GB bộ nhớ RAM, hay nâng dung lượng ổ cứng lên 250 GB thay cho ổ 160 GB. Chi phí cho việc nâng cấp này cũng không phải là vấn đề khó khăn gì vì giá bộ nhớ RAM và ổ đĩa cứng HDD tương đối rẻ.