Dòng laptop R và netbook N của Samsung.

Cả hai model mới thuộc dòng netbook N của Samsung là N150 Plus và N145 Plus đều được trang bị công nghệ EBL (Enhanced Battery Life) giúp thời lượng sử dụng pin tăng lên tới 13,5 tiếng thay vì 11,5 tiếng trước đây, theo nhà sản xuất. M150 Plus sẽ là model cao cấp hơn với trang bị ổ cứng thể rắn SSD dung lượng 63Gb, cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 7. Phiên bản còn lại, N145 Plus sẽ vẫn chạy trên hệ điều hành Windows XP.

Ngoài ra, N150 Plus còn nổi bật với màn hình LED kích thước 10,4 inch trong khi N145 Plus sẽ có lớp vỏ chống trầy xước tốt hơn trước. Cả hai model này sẽ đều được trang bị kết nối 3G HSDPA và WiBRO trước tiên tại thị trường Hàn Quốc.

Cùng ngày, Samsung còn giới thiệu các phiên bản nâng cấp của dòng R với cấu hình tốt hơn bao gồm tùy chọn vi xử lý Intel Core i5 hoặc i7, màn hình đèn nền LED, card đồ họa mới nhất của ATI, Radeon HD545V với 512MB hoặc 1GB bộ nhớ VRAM, công nghệ DLNA và kết nối Bluetooth 3.0.

Hiện chưa có thông tin về của các sản phẩm này.

Theo Minh Phương - Ảnh: Akihabaranews (Sohoa)