Để khắc phục những nhược điểm nói trên, thế hệ netbook thứ hai ra đời với bộ vi xử lý mạnh hơn, kích thước màn hình lớn hơn và lưu trữ nhiều hơn. Thế nhưng, netbook cũng dần mất đi ưu thế về giá so với những dòng máy tính xách tay (MTXT) khác. Đâu mới là hướng đi tốt nhất cho netbook?

“Nhỏ nhưng có… võ”

Trong khi nhiều dòng netbook khác đang có xu hướng gia tăng kích thước thì vẫn còn một số hãng vẫn kiên định với phong cách nhỏ gọn của netbook. Tuy nhiên, các dòng netbook thế hệ thứ hai được gia tăng sức mạnh xử lý và bàn phím được thiết kế thoáng hơn, trong đó Vaio P của hãng Sony là một dòng sản phẩm tiêu biểu cho trường phái này. Máy có màn hình rộng 8 inch, nặng 0,64kg, có thể đút vừa túi quần hoặc túi áo vét.

Vaio P được thiết kế đặc biệt, bàn phím của máy được mở rộng tối đa và chiếm toàn bộ diện tích phía dưới, không có touchpad mà thay bằng nút điều khiển giống như dòng ThinkPad của IBM. Nhờ sử dụng núm điều khiển cho phép tiết kiệm diện tích, nên bàn phím của Vaio P cũng rộng hơn và mang đến cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

Vaio P còn được trang bị đèn nền LED độ phân giải cao 1.600x768 pixel, bộ xử lý Z520 mới với tốc độ 1.33GHz và hệ thống đồ họa tích hợp Intel dành cho thiết bị Internet di động, bộ nhớ RAM 2GB và ổ cứng SSD 64GB. Tốc độ của máy có phần nhỉnh hơn so với các dòng netbook thông dụng trên thị trường hiện nay. Những ứng dụng cơ bản như SkyPE, VLC, iTunes, Gimp, Firefox… đều hoạt động trơn tru. Có thể nói Vaio P hoàn thành tốt những thao tác xử lý nhưng giá bằng với MTXT thông thường (khoảng 16 triệu đồng).

Gọn nhẹ như Lenovo Pocket Yoga

Cũng giống như hãng Sony, Lenovo trình làng dòng Pocket Yoga với kích thước nhỏ gọn. Máy được trang bị màn hình ultra-wide tương tự như Sony Vaio P series hỗ trợ công nghệ cảm ứng. Người dùng có thể sử dụng bút cảm ứng để thao tác trực tiếp lên màn hình theo phong cách Tablet PC.

Máy có lớp vỏ được bọc da, thân hình mảnh mai hơn Vaio P nên có thể đút gọn vào trong túi quần. Pocket Yoga được trang bị bàn phím phẳng và có kích thước như một chiếc phong bì thương mại loại chuẩn. Ngoài bút cảm ứng, phụ kiện của máy còn có dây móc làm bằng da, có thể gấp lại để trở thành một con chuột máy tính.

Có lẽ đây cũng là đặc điểm để nhà sản xuất Trung Quốc đặt tên cho sản phẩm của mình là Lenovo Pocket Yoga. Laptop mini sở hữu những chi tiết có thể uốn dẻo như một người tập yoga. Hiện hãng này chưa công bố cấu hình chính thức cũng như ngày xuất xưởng của mẫu netbook thời trang này.

Siêu nhỏ và siêu nhẹ

Kích thước được rút tối đa khi hãng UMID (Hàn Quốc) trình làng MTXT mini (mbook) nhỏ nhất và nhẹ nhất thế giới. Màn hình của máy có kích thước 4,8 inch nhưng có độ phân giải tới 1.024x600 điểm ảnh, có kích thước 158 x 94,1 x 18,6mm và nặng 315gam.

Tuy nhỏ nhưng mbook có hầu hết các tính năng của MTXT thông thường. Máy được trang bị Intel Atom 1.3GHz, RAM 1GB, ổ cứng SSD 32GB, loa ở mặt màn hình và webcam 1,3Mp, card reader. Mbook được tích hợp các công nghệ truyền thông tốc độ cao như công nghệ HSDPA, Bluetooth 2.0 và WiBro. Máy có cổng USB mini 2.0 và bàn phím Qwerty. Mbook có thể hoạt động liên tục 6 giờ liền.

Càng to càng tốt

Ban đầu, khi netbook sử dụng màn hình 7 inch, người dùng thường phàn nàn màn hình máy quá nhỏ để có thể xem thông tin trên web và thường phải gõ lại nhiều lần bởi bàn phím quá nhỏ khiến dễ gõ nhầm phím. Nhận thấy những bất tiện nói trên, các nhà sản xuất tăng kích thước màn hình lên 8,9 inch, rồi 10,2 inch. Ngay cả hãng điện tử Asus (Đài Loan) cũng đã tuyên bố từ bỏ dòng netbook 9 inch và tập trung đưa ra những dòng sản phẩm 10 inch mới.

Với những dòng máy netbook 10 inch, bàn phím có kích thước gần bằng bàn phím thông thường, giúp người sử dụng dễ dàng thao tác hơn. Ngoài ra, màn hình có thể hiển thị đầy đủ trang web nên người sử dụng không phải kéo ngang thanh cuộn để xem những thông tin bên phải trang web.

Hãng Asus liên tục đưa ra những dòng netbook cải tiến mới như EeePC 1002H sử dụng bộ xử lý Intel Atom N280 1,66GHz, màn hình LED Backlit 10 inch cho hình ảnh có độ tương phản cao, sống động, tiết kiệm điện năng, bàn phím Chiclet phát sáng trong bóng đêm. Dòng sản phẩm mới Eee PC 1004DN còn được tích hợp ổ đĩa quang DVD hỗ trợ đọc/ghi DVD đa định dạng (có hỗ trợ DVD+R DL), khe đọc vân tay, kết nối mở rộng express card.

Hãng Acer, vốn rất thành công với dòng Aspire One 8,9 inch, cũng vừa tung ra dòng Aspire One AOD150 có màn hình 10 inch. Máy được cải thiện tốc độ xử lý, không gian lưu trữ, bàn phím rộng và thời gian sử dụng lên năm giờ do sử dụng pin 6-cell.

Cũng theo xu hướng gia tăng kích thước cho netbook, các hãng khác như Dell, HP, Samsung cũng tung ra các dòng netbook 10 inch. Không chỉ dừng lại ở mức 10 inch, màn hình netbook còn được tăng lên 12 inch, tương đương với dòng MTXT siêu nhẹ.

Hãng Samsung có netbook NC20 màn hình 12 inch chạy bộ vi xử lý 1.3GHz Nano và chipset VIA VX800, màn hình WXGA+, bàn phím đầy đủ. NC20 cũng hỗ trợ kết nối WiFi chuẩn 802.11b/g, Bluetooth, có cả Webcam 1.3MP, đầu đọc thẻ nhớ 3 trong 1, và có đến ba cổng USB 2.0. Máy có trọng lượng khoảng 1,5kg và có thể chạy liên tục 6,5 giờ nhờ được trang bị pin 6-cell.

Hãng Dell sau khi tung ra dòng mini 9 và mini 10, cũng tung tiếp dòng mini 12 sở hữu màn hình 12 inch, sử dụng hệ điều hành Windows Vista. Không giống như phần lớn model netbook có mặt trên thị trường sử dụng bộ xử lý Intel Atom N270, máy sẽ sử dụng Atom Z520 hoặc Z530 (Silverthorne) thay thế. Bộ xử lý Silverthorne vốn được phát triển dành cho các thiết bị Internet di động, có khả năng tiết kiệm năng lượng. Việc trang bị bộ xử lý Silverthorne sẽ khiến giá của Mini 12 bị đẩy lên. Tại Nhật Bản, giá bán Mini 12 với cấu hình Atom Z520 1.33 Ghz, RAM 1GB và ổ cứng 60GB quy ra tiền Việt khoảng 24 triệu đồng.

Các dòng netbook có màn hình lớn thường có trọng lượng 1,3kg trở lên và có giá gần bằng với dòng MTXT thông thường. Dường như netbook màn hình lớn đang đi ngược với tiêu chí vốn có của dòng netbook: gọn, nhẹ và rẻ.