Theo Trusted Review, chìa khóa thành công của Ferrari One nằm ở sức mạnh của phần cứng. Máy chạy được nhiều ứng dụng nặng và xem tốt các video độ nét cao nhờ sở hữu bộ vi xử lý hai lõi Athlon X2 L310 tốc độ 1,2 GHz và 1 MB L2 Cache, chipset M780G và được tích hợp card đồ họa ATI Radeon 3.200, đánh dấu một bước cải tiến so với card đồ họa đáng thất vọng X1250 của HP Pavilion dv2. Ferrari One còn gây ngạc nhiên khi hỗ trợ công nghệ XGP của ATI cho phép sử dụng thêm card đồ họa rời thông qua cổng kết nối ở cạnh bên.

Máy nổi bật với nắp vỏ màu đỏ cùng logo của Ferrari, màn hình rộng 11,6 inch độ phân giải 1.366 x 768 pixel, tích hợp Wi-Fi chuẩn N, Bluetooth, hệ thống loa Dolby Home Theatre, pin 6 cell dung lượng 5.600 mAh và có thêm tùy chọn kết nối HSDPA.

Ferrari One được cài sẵn Windows 7 và cũng sẽ lên kệ vào thời điểm ra mắt hệ điều hành này – ngày 22/10.