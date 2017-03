Hiện tại doanh số của T-Mobile G1 - điện thoại Android đầu tiên - mới chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên thị trường di động nhưng Strategy Analytics cho rằng chiếc điện thoại này sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 900% trong năm 2009 khi nhiều smartphone mới sử dụng hệ điều hành mới ra đời và nhiều nhà mạng bắt đầu hợp tác phân phối cho dòng sản phẩm này. Trong khi đó, điện thoại iPhone của Apple được dự đoán sẽ tăng nhanh thứ hai trên thị trường mobile, nhưng tốc độ tăng trưởng chưa đạt 79%, tương đương 23,8 triệu iPhone mỗi năm.

“Android sẽ sớm trở thành phần mềm được ưu tiên hàng đầu trên thị trường smartphone trong 2 hoặc 3 năm tới”, GD Neil Mawstoncủa Strategy Analytics nhận định.

Điện thoại Android đã bắt đầu bành trướng với sự xuất hiện của thế hệ HTC Magic và cả Samsung i7500. Hệ điều hành dành cho di động của Google không còn là phần mềm độc quyền của T-Mobile nữa mà đã là sự lựa chọn của nhà mạng Vodafone ở châu Âu. Motorola và Sony Ericsson cũng hứa hẹn sẽ tung ra thị trường điện thoại Android trong vài tháng tới.

Theo Strategy Analytics, giá thành rẻ cộng với các tổ chức mã nguồn mở sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Android bởi nó sẽ giúp các nhà sản xuất đưa ra thị trường những chiếc điện thoại giá rẻ và nhà sản xuất cũng như các nhà cung cấp có thể tự viết nên giao diện người dùng cho mobile.

Apple đã làm mưa làm gió trên thị trường di động kể từ khi tung ra điện thoại iPhone năm 2007. Mặc dù vậy, “Quả táo” cũng gặp không ít khó khăn do giá bán iPhone hơi đắt và do hãng liên tục từ chối cho phép các hãng thứ 3 can thiệp vào hệ điều hành. Chính nguyên nhân này đã khiến iPhone chưa được “đặt chân” đến Trung Quốc - một thị trường tiềm năng - vì hãng viễn thông lớn nhất nước này vẫn tạo áp lực buộc Apple thay đổi chính sách kinh doanh.