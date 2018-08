Đây là một quy định vừa được bổ sung vào Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) trong năm tài chính 2019. Lệnh cấm nhằm đảm bảo an toàn nơi công cộng, an ninh tại các cơ sở chính phủ, giám sát tại những cơ sở hạ tầng quan trọng và các mục đích an ninh quốc gia khác thông qua việc không sử dụng các thiết bị viễn thông được sản xuất bởi Hikvision và Dahua.





Bên cạnh đó, Mỹ cũng cấm các cơ quan chính phủ sử dụng sản phẩm của những công ty con hoặc các nhà sản xuất có liên kết với hai công ty này. Liên kết nghĩa là sử dụng thiết bị của Dahua và Hikvision, sau đó dán nhãn sản phẩm của mình lên, đơn cử như Honeywell, Stanley, UTC… Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo danh sách các công ty liên kết tại địa chỉ https://ipvm.com/reports/dahua-oem và https://ipvm.com/reports/hik-oems-dir.



Theo trang IPVN, Lệnh cấm sẽ bắt đầu từ ngày 13-8-2019, áp dụng đối với các thiết bị của Dahua và Hikvision trong tương lai và cả các sản phẩm cũ. Hiệp hội Công nghiệp An ninh (SIA) từ chối bình luận về dự luật này, đồng thời cho biết cần phải nghiên cứu thêm về các tác động tiềm tàng.





Sau Huawei và ZTE, Hikvision và Dahua là những công ty công nghệ mới lọt vào danh sách đen của chính phủ Mỹ. Cả hai hiện đã ban hành báo cáo để phản đối lệnh cấm.

Trước đó, đã có nhiều cáo buộc cho rằng hai công ty này có liên kết với chính phủ Trung Quốc, điều này có thể gây ra các rủi ro an ninh. Ngoài ra, nhiều mẫu camera của Dahua cũng dính lỗ hổng bảo mật, cho phép người khác truy cập vào thiết bị từ xa và lén giám sát nhà cửa, văn phòng, công ty. Phía Dahua cho biết đây là lỗi liên quan đến mã hóa và công ty không cố tình làm vậy, tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tỏ ý hoài nghi bởi việc ăn cắp dữ liệu, cài backdoor lên sản phẩm vốn đã khá phổ biến đối với nhiều công ty Trung Quốc.

TIỂU MINH