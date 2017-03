HTC one E8 (11,9 triệu đồng)

“Hời” nhất có lẽ phải kể tới smartphone này. Hiện ở thegioididong, one E8 được bán ra cùng khuyến mãi trị giá đến 2 triệu đồng. HTC one E8 được trang bị màn hình FullHD 5 inch, chạy hệ điều hành Android 4.4 (KitKat). “Trái tim” của chiếc smartphone này là bộ vi xử lý Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 800, 4 nhân tốc độ xung nhịp 2,5 GHz, kèm theo là GPU Adreno 330. one E8 được trang bị bộ nhớ RAM là 2 GB. Bộ nhớ trong của máy có dung lượng là 16 GB. Do máy có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài microSD nên người dùng có thể nâng cấp bộ nhớ của máy lên tối đa là 128 GB.

Bên cạnh đó, HTC one E8 còn hỗ trợ các cổng kết nối như Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot. Smartphone HTC one E8 được trang bị rất nhiều cảm biến, trong đó phải kể đến: gia tốc kế, con quay hồi chuyển, cảm biến tiệm cận, la bàn... Ngoài ra, HTC one E8 còn hỗ trợ thêm cơ chế giao tiếp tầm gần qua việc trang bị thêm tính năng NFC cho máy, một tính năng khá hay để kết nối nhanh với các sản phẩm công nghệ khác có hỗ trợ NFC.

LG G3 16GB D855 (12,99 triệu đồng)

LG G3 là siêu phẩm đỉnh nhất của LG tại thời điểm này. Smartphone được trang bị chipset Snapdragon 801 (MSM8975AC) gồm 4 lõi xử lý Krait 400 tốc độ 2,5GHz và đơn vị xử lý đồ họa Adreno 330. Máy có phiên bản sở hữu RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, và một phiên bản khác có RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. là một smartphone thực sự mạnh mẽ, điều đó không chỉ thể hiện ở các thông số kỹ thuật, mà còn độ sắc nét của hình ảnh. Với kích thước 5,5-inch, màn hình của G3 đạt mật độ lên tới 538 pixel mỗi inch, đây là điện thoại có màn hình sắc nét nhất trên thị trường hiện nay.

Cả hai phiên bản 16GB và 32GB của LG G3 đều hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, cho phép mở rộng tối đa dung lượng lưu trữ lên tới 128GB. Về kết nối, máy hỗ trợ đầy đủ các kết nối cao cấp nhất trên smartphone, gồm Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 ac, NFC và bộ hồng ngoại IR. Một điểm nổi bật khác trên LG G3 là camera được trang bị công nghệ chống rung quang học OIS+ giúp chụp ảnh và quay video mượt hơn.

Máy có tuổi thọ pin với dung lượng lên tới 3000 mAh, một điểm cộng ấn tượng cho những dòng smartphone cao cấp. Về kết nối, máy hỗ trợ đầy đủ các kết nối cao cấp nhất trên smartphone, gồm Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 ac, NFC và bộ hồng ngoại IR. Khi mua ở thegioididong.com, siêu phẩm này, phiên bản G3 16GB của LG sẽ được tặng kèm phiếu mua hàng 1 triệu đồng.

Sony Xperia Z1 (12,49 triệu đồng)

Xperia Z1 được trang bị Android 4.3, cùng dung lượng pin của Xperia Z1 là 3.000 mAh, hứa hẹn đủ cung cấp năng lượng để sử dụng trong một ngày. Ngoài ra, nó còn tạo ấn tượng với người dùng bởi bộ vi xử lý Snapdragon 800 mới nhất của Qualcomm với 4 lõi xử lý 2.2GHz. Đây là một trong số các smartphone mạnh mẽ nhất hiện nay. Máy được trang bị màn hình 5-inch Full HD, sử dụng công nghệ của Tivi Bravia mang đến chất lượng hiển thị sắc nét, sống động để xem phim, chơi game rất ổn.

Sản phẩm này cũng đang được bán kèm gói khuyến mãi giá trị đến 1 triệu đồng.

HTC Desire Eye (12,49 triệu đồng)

Cũng là một sản phẩm của HTC, Desire Eye đang được bán kèm với khuyến mại đến 900 ngàn đồng dù vừa mới chính thức lên kệ tại Việt Nam trong tháng 11. HTC Desire Eye chạy trên hệ điều hành Android 4.4 Kitkat. Máy gây ấn tượng với camera trước 13MP, đây thực sự là một smartphone chụp ảnh selfie tốt nhất hiện giờ. Ngoài ra sản phẩm sở hữu cấu hình tốt với CPU 4 nhân Qualcomm Snapdragon 801, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài đến 128 GB. Cũng nằm trong danh sách smartphone màn hình lớn, Desire Eye trang bị màn hình 5.2-inch độ phân giải Full HD, góc nhìn rộng cho hình ảnh sống động.