Tựa game Mario nổi tiếng sẽ trở lại với Super Mario Galaxy 2. Ảnh: G4TV.

Satoru Iwata, chủ tịch Nitendo, cho biết hãng đã lên kế hoạch ra mắt nhiều tựa game mới dành cho các hệ máy chơi game của Nitendo trong năm 2010. Trong đó, phần tiếp theo của tựa game nổi tiếng Zelda đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng và sẽ được giới thiệu tại hội chợ game E3 sắp tới. Ngoài ra, Nitendo cũng đã lên kế hoạch giới thiệu Super Mario Galaxy 2 cùng lúc với buổi ra mắt sản phẩm Wii Vitality Sensor.

Hệ máy Wii trong năm nay cũng sẽ có thêm một số đầu game nhập vai RPG. Nổi bật là 2 tựa game The Last Story và Monado của Nitendo hợp tác với Mistwalker và Monolith Soft. Trong đó, The Last Story hứa hẹn sẽ mang lại cho người chơi cảm giác mới về chơi game nhập vai trên hệ máy Wii. Theo Tomsguide, game nhập vai Monado sẽ được đổi tên thành Xenoblade trước khi được phát hành chính thức vào mùa xuân.

Vào giữa năm 2010, phiên bản mới của series game Metroid cũng sẽ trình làng. Trong phần mới này, Metroid: Other M vẫn sẽ do studio game Team Ninja phụ trách sản xuất. Theo Yoshio Sakamoto, nhà sản xuất của Metroid cho biết, hãng sẽ sớm ra mắt một trang web chính thức cho game này để người chơi quan tâm có thể tìm hiểu thông tin về Metroid: Other M.

Nitendo cũng sẽ không bỏ qua các game thủ trung thành của hệ máy Nitendo DS. Theo đó, phần tiếp theo của tựa game Golden Sun sẽ đến tay người chơi trong năm nay. Những người sở hữu Nitendo DS sẽ cảm thấy vui mừng khi Gamefreak cho hay, họ đang trong quá trình hoàn thiện game Pokemon mới, tiếp theo phần Diamond và Pearl vào năm 2006. Trong đó, người chơi sẽ được khám phá thêm những vùng đất mới, những tính năng mới ở phiên bản này.

Theo Tuấn Anh (Sohoa)