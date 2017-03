Trong clip có tên gọi "Tablet Evolution" (Sự phát triển của máy tính bảng), Motorola gần như không tiết lộ chi tiết nào về tablet của mình nhưng lướt qua hai đối thủ "sừng sỏ" là iPad và Samsung Galaxy Tab. Trong khi sản phẩm của Apple được Motorola mô tả với hàm ý chê bai chỉ là một chiếc iPhone cỡ lớn (It's like a giant iPhone. But...it's like a giant iPhone) thì Samsung Galaxy Tab lại chưa hoàn hảo khi chạy hệ điều hành Android cho điện thoại.

Những hình ảnh đầy ẩn ý của Motorola.

Hình ảnh con ong đậu lên logo Motorola ở những giây cuối cùng chính là lý do nhiều người khẳng định rằng hãng sẽ ra mắt máy tính bảng chạy Android 3.0 tên mã Honeycomb (có nghĩa là tổ ong) tại triển lãm CES 2011 sắp tới.

Mẫu tablet của Motorola từng xuất hiện vài ngày trước đây trong một sự kiện được tổ chức bởi Google. Theo nguồn tin bị rò rỉ được Engadget tiết lộ, phiên bản này có màn hình 10 inch độ phân giải 1.280 x 800 pixel cùng phần cứng bao gồm vi xử lý Nvidia Tegra 2 T20 tốc độ 1GHz, cảm biến con quay hồi chuyển, bộ nhớ trong 32GB, bộ nhớ RAM 512MB cùng khe cắm thẻ nhớ mở rộng hỗ trợ tối đa 32GB.

Hội chợ công nghệ CES 2011 (Consumer Electronics Show) sẽ diễn ra từ 6 đến 9/1/2011 tại Las Vegas, Mỹ.

Theo Minh Phương (Sohoa)