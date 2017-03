Nexus S sẽ bán ra vào giữa tháng này, đây là mẫu Android đầu tiên sử dụng hệ điều hành mới từ Google. Nexus S do Samsung sản xuất, model nối tiếp bản Nexus One ra mắt đầu năm do HTC chế tạo.

Nexus S có màn hình 4 inch, WVGA công nghệ Super AMOLED, hỗ trợ khả năng chống bám vân tay. Máy sử dụng bộ vi xử lý 1GHz Hummingbird với RAM 512MB, bộ nhớ trong 16GB, camera 5 "chấm", hỗ trợ quay phim HD, đèn flash LED.

Google Nexus S hỗ trợ Wi-Fi chuẩn b/g/n, DLNA, GPS, chạy trên 4 băng tần GSM với 3G, HSPA, Bluetooth và tương thích với Near Field Communications (NFC).

Dưới đây là một số hình ảnh mở hộp và so sánh Nexus S với Nexus One, iPhone 4 :

Hộp đựng máy.

Nexus S có thiết kế bo tròn các góc, kiểu dáng đặc trưng điện thoại Samsung.

Màn hình của Android 2.3.

Góc trên máy với camera thứ hai đàm thoại video.

Các phím bấm điều khiển bên dưới.

Các icon trên màn hình chính.

Google đã thay đổi trong cách chọn, cắt, dán văn bản khi soạn thảo.

Mặt sau máy với thiết kế bóng bẩy, giống Galaxy S, tuy nhiên máy ảnh 5 'chấm' của thiết bị này có thềm đèn flash LED.

Phần dưới Nexus S bật cong lên.

Máy có kích thước 123.9 x 63 x 10.9 mm, dày hơn Galaxy S.

Có thể thấy, màn hình Nexus S cong, kiểu dáng khá lạ.

Model này sử dụng công nghệ Super AMOLED của Samsung làm màn hình...

...so độ hiển thị với iPhone 4 (IPS/Retina), Nexus One (AMOLED).

So sánh mặt sau của các thiết bị này.

Nexus S với phần bật cong lên, trông dày hơn các model còn lại.

Các thiết bị này đều có camera 5 Megapixel, đèn flash LED.

Giao diện chụp ảnh trên Nexus S.

(Theo Sohoa - Ảnh: Engadget/Gizmodo)