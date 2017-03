Vì đây là phiên bản chính hãng nên sẽ không có chữ Trung Quốc ngay trên nắp hộp, thêm vào đó, cách bố trí bên trong hộp cũng khác đôi chút so với hàng xách tay. Phiên bản M2 Note mà mình giới thiệu lần này sẽ có màu xám, đi kèm theo đó là cục sạc 5V cho dòng ra 2A và cáp sạc microUSB, tất nhiên là không thể nào thiếu được chiếc que chọc SIM Flyme có hình đám mây trông khá đẹp mắt.





Meizu M2 Note và phụ kiện đi kèm. Ảnh: MH

Vế thiết kế, phiên bản M2 Note không có gì thay đổi so với người tiền nhiệm trước đó là M1 Note. Tuy nhiên, thay vì sử dụng nhựa bóng dễ trầy như các phiên bản màu trắng, xanh dương thì mặt lưng của phiên bản màu xám này lại được làm bằng nhựa nhám trông khá giống kim loại và chống bám vân tay.



Mặt lưng được làm bằng nhựa nhám khá giống kim loại. Ảnh: MH

Mặt dù được trang bị màn hình Full HD lớn lên tới 5,5 inch, tuy nhiên vì các góc cạnh đều được bo tròn nên cho cảm giác cầm nắm rất chắc chắn và êm tay.

Không giống như nhiều mẫu smartphone khác, Meizu M2 Note chỉ có một phím Home duy nhất khá đặc biệt, loại bỏ đi 3 phím cảm ứng quen thuộc trên màn hình. Theo đó, khi bạn chạm nhẹ thì nó sẽ có chức năng là Back (quay lui), nhấn mạnh xuống thì sẽ quay về màn hình chính, còn để xem các ứng dụng đang chạy nền thì vuốt từ cạnh dưới màn hình lên.

Cạnh phải là khe cắm SIM, hỗ trợ 2 SIM hoặc 1 SIM 1 thẻ nhớ, đây là điểm bất lợi so với nhiều dòng smartphone hiện nay, vì nếu bạn muốn sử dụng 3G thì sẽ phải hi sinh thẻ nhớ, do đó không thể chứa được các tập tin hình ảnh hoặc những thước phim Đoremon quen thuộc và ngược lại.

Bên cạnh trái là cụm phím tăng/giảm âm lượng và phím nguồn, cho cảm giác đàn hồi tốt. Phía dưới là cổng sạc, loa ngoài và mic thoại chính, bên trên là jack cắm tai nghe 3,5mm và mic thoại thứ hai.



Màn hình Full HD 5.5 inch, nhưng vẫn cho cảm giác cầm nắm vừa tay. Ảnh: MH

Sản phẩm này sử dụng vi xử lý MediaTek 6753 lõi tám với xung nhịp 1.3 GHz, được trang bị 2GB RAM và chạy hệ điều hành Flyme dựa trên nền tảng Android 5.1. Camera trước và sau lần lượt là 5MP và 13MP, phục vụ tốt nhu cầu tự sướng cho các anh em. Tuy nhiên, mặt sau của camera lại được làm bằng với mặt lưng nên khá dễ bị trầy xước.

Giao diện Meizu M2 Note gần như tối giản hoàn toàn, không có nhiều ứng dụng Trung Quốc và các dịch vụ chạy nền như hàng xách tay hay các dòng smartphone khác, mang đến một trải nghiệm tốc độ.

Mặc dù có mức giá khá rẻ, tuy nhiên M2 Note vẫn được Meizu trang bị thêm những tính năng độc đáo như Smart Touch, giống như phím Home ảo thần thánh trên iPhone. Theo đó, bạn có thể chạm nhẹ để nhấn back, giữ im để di chuyển hoặc trượt qua trái/phải để chuyển qua lại giữa các ứng dụng, trượt lên trên để về màn hình chính…thoải mái sử dụng smartphone bằng một tay chỉ với cái phím ảo thần thánh này.



Sản phẩm chỉ có một phím Home duy nhất. Ảnh: MH

Đặc biệt, có một tính năng mà rất được nhiều người yêu thích đó chính là khởi động bằng cử chỉ, nghĩa là bạn có thể chạm 2 lần để mở màn hình, trượt ngang để chuyển bài hát, mở ứng dụng bằng cử chỉ rất đơn giản.

So với Xiaomi Redmi Note 2, sản phẩm được xem là đối thủ mạnh nhất trong phân khúc giá rẻ hiện nay thì Meizu M2 Note lại tỏ ra vượt trội hơn hẳn về mặt camera với nhiều tính năng chụp, và khả năng phơi sáng lên đến 10s.

MINH HOÀNG