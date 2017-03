(Nguồn: foxnews.com)

Tuy nhiên, một điều khá kỳ lạ là bản thân Microsoft lại không tiết lộ về một số tính năng quan trọng đáng chú ý của Xbox One, và họ chỉ xác nhận sau buổi ra mắt khi được giới truyền thông đặt câu hỏi.



Cùng với đó, một số chính sách liên quan tới hậu duệ của Xbox 360 cũng còn khá “mập mờ,” như khả năng chơi lại các game "cũ."



Gần đây, cây bút Matt Hickey của tạp chí Forbes đã đặt câu hỏi và được Giám đốc marketing Yusuf Mehdi của Microsoft khẳng định rằng Xbox One có khả năng hỗ trợ chơi game “Ultra HD” ở độ phân giải khủng 4K.



Theo nhận định của giới phân tích thì các trò game dành cho Xbox One trong giai đoạn khởi đầu sẽ có chất lượng 1080p, trong khi các game 4K sẽ phổ biến hơn khi lượng tiệu thu TV Ultra HD được đẩy mạnh về sau./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)