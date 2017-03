Các quảng cáo đã thực sự được chạy trên một số mạng truyền hình trong vài ngày qua nhưng chỉ vừa được đăng lên kênh Surface của Microsoft trên YouTube. Ở giữa đoạn video về một số bức ảnh của Surface Pro 3, hãng đã có một số lời khen ngợi từ tạp chí Time, trong đó Surface Pro 3 được cho là một trong những phát minh tốt nhất của năm 2014. Tất nhiên, bạn có thể đưa ra nhận xét riêng của bạn dành cho sản phẩm này.

Cho dù nó như thế nào đi nữa thì đoạn video quảng cáo đã có đoạn nhạc khá hấp dẫn từ 2NE1 ("I am the best") tạo nên một sự chú ý cho người xem.

Trần Lâm - Theo WindowsCentral