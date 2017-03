Dù chỉ mới lấn sân sang lĩnh vực phần cứng song có lẽ Microsoft đã chứng tỏ là họ rất giỏi kiếm tiền, và Surface hóa ra là một món hàng công nghệ “béo bở” hơn nhiều so với người ta vẫn tưởng.



Sau khi mổ xẻ và phân tích “nội tạng” bên trong Surface, iSuppli ước tính mỗi một phiên bản 599 USD sẽ có giá thành sản xuất vào khoảng 284 USD, tương đương với 47% giá bán. Trong khi đó, phiên bản iPad Retina 32GB có cùng giá bán nhưng chi phí sản xuất lên tới 333 USD.



“Surface là một thành tố chủ chốt trong chiến lược chuyển mình của Microsoft, từ một hãng phần mềm thành một nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ”, chuyên gia cao cấp Andrew Rassweiler của iSuppli phân tích. Chìa khóa của chiến lược này là tung ra những sản phẩm phần cứng có lợi nhuận cao, tương tự như cách tiếp cận của Apple đối với dòng máy tính bảng iPad. Vị chuyên gia này cũng đánh giá từ góc độ phần cứng, Microsoft đã thành công với Surface khi tạo ra được một tablet ấn tượng nhưng lợi nhuận cũng rất cao, hơn cả đối thủ số một iPad.



Bên cạnh đó, Microsoft cũng kiếm được nhiều tiền từ Surface do hãng bán kèm tablet này với bàn phím, vốn là một phụ kiện có giá thành sản xuất khá thấp. Khác với iPad, Surface được trang bị một bàn phím đầy đủ chức năng (tùy chọn) để nó có khả năng kiêm nhiệm cả hai vai: máy tính bảng và laptop. Đây được coi là một nhân tố tạo ra sự khác biệt và bản sắc riêng cho Surface so với iPad và tablet Android trên thị trường.



Tuy nhiên, số liệu của iSuppli chủ yếu dựa trên phần cứng và chi phí sản xuất chứ không bao gồm phí phân phối, tiếp thị, phần mềm, licensing và các chi phí khác.



Microsoft chính thức bày bán Surface kể từ cuối tháng trước. Tablet này cài hệ điều hành Windows 8 và trang bị bộ nhớ trong 32GB.



Hôm qua, iSuppli cũng tiết lộ mỗi chiếc iPad Mini bản 16GB Wi-Fi có giá thành sản xuất khoảng 188 USD trong khi giá bán lẻ là 329 USD, đồng nghĩa với việc Apple có thể bỏ túi khoản lợi nhuận 40% cho mỗi sản phẩm bán được.



Có thể nói, cách tiếp cận và chiến lược kinh doanh của cả Microsoft lẫn Apple đều khác xa so với những gì Amazon và Google đang áp dụng với Kindle Fire và tablet Nexus. Google và Amazon chấp nhận bán phần cứng lỗ vốn hoặc hòa giá để thu hút đông người dùng, sau đó từ từ kiếm lời từ việc bán nội dung. Trong khi đó, Microsoft và Apple đều muốn kiếm lời chắc chắn từ phần cứng và xây dựng một hệ sinh thái nội dung thật mạnh để tự thân người dùng muốn download.

Theo Trọng Cầm (VNN)