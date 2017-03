Hồi tháng 8, Microsoft đã từng giảm 100 USD giá của Surface Pro. Giờ đây, công ty lại phải tiếp tục chiến lược giảm giá này.

Microsoft thông báo giảm 100 USD giá mẫu Surface Pro

Hồi tháng 7, Microsoft từng giảm giá máy Surface RT xuống 349 USD cho bản 32GB và 499 USD cho bản 64GB. Hiện nay, mẫu Surface RT bản 32GB vẫn có giá 349 USD song mẫu Surface RT bản 64GB chỉ còn giá 399 USD. Như vậy, Microsoft đã liên tục phải hạ giá các máy tablet Surface của hãng.

Theo The Next Web, hiện tại toàn bộ các sản phẩm tablet dòng Surface vẫn còn bán trên cửa hàng Microsoft Store. Dường như Microsoft vẫn còn một số máy Surface Pro trong kho và hãng cần "xả hàng". Một khi đã bán hết các mẫu máy Surface, The Next Web đoán rằng Microsoft sẽ "khai tử" dòng máy Surface và tập trung vào thế hệ tablet thứ hai.

Các sản phẩm Surface vẫn còn bán trên cửa hàng Microsoft Store

(Theo VnReview)