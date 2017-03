Kể từ khi ra mắt mẫu thiết bị chơi game Xbox One, Microsoft đã khiến dư luận băn khoăn vì những chính sách “không giống ai,” như không cho giới phát triển ứng dụng độc lập được bán game tự phát hành trên Xbox Live Arcade, hay không rõ ràng với những trò game cũ về khả năng có hỗ trợ hay không.



Tuy nhiên, "gã khổng lồ phần mềm” lại tỏ ra rất chắc chắn về kế hoạch đầu tư mạnh tay cho studio game của mình.



Microsoft sẽ phát triển 15 trò game nội bộ để tung ra trong năm tới với 8 trò game hoàn toàn mới.



Với nỗ lực đầu tư ở mảng nội dung để thay đổi trải nghiệm chơi game trên Xbox One, có thể hiểu được tại sao Microsoft lại tỏ ra khó khăn với những nhà phát triển độc lập tự phát hành game của họ như thế.



Theo kế hoạch, Xbox One sẽ được chính thức phát hành vào cuối năm nay với nhiều kỳ vọng làm hồi sinh ngành công nghiệp game vốn đang lao dốc mạnh hiện nay./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)