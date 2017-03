Giám đốc kinh doanh giải trí tương tác của Microsoft Don Mattrick nói về Xbox One. (Nguồn: BBC)

Những thông tin rò rỉ trước đó nói rằng Xbox One sẽ chạy phiên bản “lõi” của Windows 8, dùng vi xử lý 8 lõi có tốc độ 1,6GHz, 8GB RAM, vi xử lý đồ họa 800MHz, ổ đĩa Blu-ray 50GB 6X và có kết nối Gigabit Ethernet.



Tuy nhiên, ở sự kiện ra mắt kể trên, Microsoft đã cho thấy họ có thể giữ bảo mật thông tin đến như thế nào, khi những thông số rò rỉ sai lệch đáng kể so với thực tế.



Về cấu hình, Xbox One được trang bị 8GB RAM, có ổ đĩa Blu-ray và được cài tới 3 nền tảng: hệ điều hành Xbox tiêu chuẩn, lõi Windows 8 cho ứng dụng web và một nền tảng bên thứ ba để kết nối 2 nền tảng với nhau.



Bên cạnh đó, Microsoft cũng đã thiết kế lại hoàn toàn cảm biến Kinect để có phản ứng chuẩn xác hơn với lời nói và cử chỉ của người dùng, cũng như cải tiến trải nghiệm Xbox Live, với hệ thống hỗ trợ lên đến 300.000 máy chủ, tức là nhiều hơn 20 lần số máy chủ hiện nay của Xbox Live.



Đặc điểm đáng chú ý nữa là Xbox One được đặt trong hệ thống giải trí theo công nghệ điện toán đám mây, để người chơi không chỉ có game mà họ còn được tiếp cận với kho dữ liệu khổng lồ gồm phim, nhạc và chương trình truyền hình.



Ngoài ra, bộ thiết bị chơi game mới còn có khả năng kết nối tới những thiết bị khác trong phòng khác, và thông qua phần mềm nhận dạng giọng nói, người dùng có thể bật Xbox One bằng cách ra lệnh “Xbox on!”



Chức năng ra lệnh bằng giọng nói này còn giúp người dùng dễ dàng chuyển sang chế độ truyền hình trực tiếp, mở ứng dụng nhạc, tới bảng điều khiển game hay mở Internet Explorer để duyệt web.



Ấn tượng hơn nữa, Xbox One hỗ trợ người dùng sử dụng smartphone như một chiếc điều khiển từ xa, nhờ ứng dụng Xbox dành riêng hỗ trợ, cũng như thực hiện cuộc gọi Skype theo nhóm trên TV.



Trong giai đoạn khởi đầu, Microsoft sẽ cung cấp 15 game độc quyền dành cho Xbox One, trong đó có 8 game là hoàn toàn mới./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)