Olympus đã sẵn sàng ra mắt máy ảnh định dạng Micro Four Thirds đầu tiên sau bao lần trì hoãn. Nếu như phiên bản mẫu ra mắt năm ngoái tại triển lãm Photokina trở thành chính thức và dựa trên những lời quảng cáo quay lại với thiết kế cổ điển của dòng máy phim Pen gần đây, thì phiên bản Micro Four Thirds đầu tiên của Olympus sẽ có hình dáng rất nhỏ gọn, chứ không to như các phiên bản G1 và GH1 của Panasonic.

Để đăng ký có cơ hội trở thành người đầu tiên ngắm phiên bản này, bạn có thể truy cập vào trang web http://www.olympus-consumer.com/en/promotions/mft.popup

Các máy định dạng Micro Four Thirds cũng tương tự như DSLR, là một dạng máy ảnh có thể thay thế được ống kính. Tuy nhiên, khác biệt lớn là các máy này không có hệ thống gương lật phản chiếu. Chính vì không có hệ thống gương lật này nên các máy ảnh Micro Four Thirds được thiết kế rất nhỏ gọn mà không cần phải thu nhỏ cảm biến như các máy bỏ túi khác mà vẫn đảm bảo chất lượng ảnh tương đương như với DSLR.