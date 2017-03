1. Bật chức năng sạc ở chế độ Sleep cho laptop

Đầu tiên, bạn hãy mở Device Manager bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng Computer > Manage > Device Manager. Tìm đến mục Universal Serial Bus Controllers, nhấp phải chuột vào hai mục Generic USB Hub và USB Root Hub và chọn Properties > Power Management, sau đó bỏ chọn ô Allow the computer to turn off this device to save power.





Nếu cách trên không hoạt động, bạn hãy vào BIOS và kiểm tra xem chức năng USB Wake Support có bị vô hiệu hoá hay không. Nếu đang bị vô hiệu hóa, bạn cần phải bật nó lên.

2. Mẹo sạc điện thoại nhanh hơn bằng laptop

Việc sạc smartphone bằng cổng USB trên laptop thường chậm hơn so với các cách thông thường. Tuy nhiên, nếu biết áp dụng các mẹo nhỏ sau, bạn có thể đẩy nhanh tiến độ sạc.

- Bất kỳ thiết bị nào bao gồm cả smartphone và tablet cũng đều sẽ sạc nhanh hơn khi tắt nguồn. Vì vậy, hãy tắt nguồn điện thoại trước khi sạc.

- Tắt các kết nối Wi-Fi, 3G hoặc chuyển thiết bị về chế độ máy bay (Airplane mode).

- Mỗi một chuẩn USB sẽ quy định một mức điện thế đầu ra khác nhau. Trong khi USB 1.0 và 2.0 là 2.5 W thì USB 3.0 lại là 4.5 W. Do vậy, nếu trên máy có cổng USB 3.0 (ký hiệu màu xanh dương) thì bạn hãy dùng nó để sạc cho smartphone.





ẨN LÊ - Theo TWC