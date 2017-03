"Trọn bộ" hệ thống cổ điển này gồm 2 ampli momoblock MC75, một preampli C22, cuốn sách For The Love Of Music về McIntosh có chữ ký của tác giả Ken Kessler, đồng sáng lập hãng là Sidney Corderman và Chủ tịch Charlie Randall.

Tính chất âm thanh của ampli MC75 được lưu giữ như nguyên bản, chỉ có một chút cải tiến để hệ thống hoạt động ổn định hơn. Ampli có công suất 75 watt, "đánh" ở 3 mức trở kháng là 2, 4 và 8 ohm, được thiết kế trong chassis bằng thép không gỉ và mạ bằng titanium.

Giá của cả bộ thiết bị là 15.000 USD. Hãng chỉ sản xuất 120 bộ nhân dịp sinh nhật này.