Bỏ qua những dây dợ lằng nhằng và hệ thống case nặng nề, All-in-One kết nối giữa màn hình với bàn phím và chuột chỉ thông qua Bluetooth. Sản phẩm có hỗ trợ khe cắm giúp người dùng có thể dễ dàng cài đặt module 3G sau 2 phút và có thể sử dụng được với tất cả các mạng 3G của Việt Nam.

Được sử dụng chip Intel Atom N450 (1,66 GHz) kết hợp RAM 1GB được nâng cấp miễn phí lên 2GB, All in One đã loại bỏ hoàn toàn hiện tượng "thắt cổ chai" trong truyền tải dữ liệu.

Hơn thế nữa, All-in-One 1810 còn được tích hợp hệ thống Wi-Fi chuẩn N và modem 3G giúp người dùng có thể trải nghiệm mọi niềm vui giải trí như lướt web, nghe nhạc, xem video, trò chuyện bằng tin nhắn trực tuyến, tham gia vào các mạng xã hội, gửi e-mail và chơi những trò chơi trực tuyến căn bản. Đặc biệt, dòng sản phẩm còn này được tích hợp pin dự phòng 15 phút nhằm tránh trường hợp mất dữ liệu khi mất điện.

All in One 1810 sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam trong tháng 9.

(Theo Sohoa - Nguồn: Hanel)