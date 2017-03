Có cùng cấu hình, giá tiền chênh lệch không cao, việc sắm một chiếc máy tính để bàn siêu nhỏ (PC mini) đang trở thành xu hướng của người tiêu dùng. Nắm bắt xu thế này, các nhà sản xuất trong và ngoài nước cũng đang chạy đua “mini hóa” các dòng máy tính để bàn truyền thống.

Máy tính thời “hậu” PC

Mặc dù xuất hiện đã khá lâu thế nhưng với mức giá khá cao nên vẫn là rào cản của không ít người dùng. Thời gian gần đây, việc cạnh tranh của các dòng máy tính khác khiến giá PC mini giảm mạnh, xu thế này biến máy tính bàn cỡ nhỏ bắt đầu trở thành sản phẩm yêu thích.

Anh Đỗ Hoàng Phúc, chủ quán Cà phê công nghệ 3D, cho biết cách đây khoảng một năm thời điểm định mở quán cà phê chuyên về công nghệ 3D, anh định đầu tư dàn máy để bàn mạnh để phục vụ cho việc phát phim 3D và HD, và cho nhân viên sử dụng. Thế nhưng khảo sát nhiều nơi, thấy máy tính để bàn cồng kềnh mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến không gian quán. Tìm hiểu thấy các dòng PC mini khá tiện lợi vì kích cỡ chỉ nhỏ bằng hộp bánh, dù vậy mức giá chênh lệch không quá cao chỉ khoảng trên dưới 500.000 đồng. Anh Phúc đầu tư dàn máy bảy cái, trong đó có bốn cái phục vụ việc chiếu phim có mức giá khoảng 15 triệu đồng, còn lại là dòng máy 5 triệu đồng phục vụ khách sử dụng.

Người dùng sẽ hướng đến sử dụng các dòng máy tính để bàn tích hợp nhỏ gọn và cấu hình mạnh.

Còn theo anh Lê Hải Bình, Giám đốc Công ty Mặt Trời Đỏ Media, lúc trước việc triển khai các dịch vụ tivi và bảng quảng cáo rất khó khăn. Các điểm quảng cáo anh dùng màn hình gắn kèm ổ cứng, mỗi lần có chương trình mới cần thay đổi hay nâng cấp dữ liệu thì khá vất vả. Thế nhưng thời gian gần đây, anh chuyển sang dùng PC mini đã giúp công ty anh giảm được khá nhiều chi phí và thời gian. Chỉ cần đặt máy tính và tivi chỗ cần quảng cáo, sau đó có thể truyền dữ liệu từ xa. “Nhiều khách hàng vẫn ngạc nhiên vì không biết việc phát tín hiệu thay đổi chương trình từ tivi và các biển hiệu quảng cáo ở đâu nên việc này khá thú vị” - anh Bình chia sẻ.

Theo một số doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng máy tính, không chỉ với người dùng cá nhân mê công nghệ mà xu hướng dùng dòng máy tính nhỏ gọn này đang được nhiều công ty, doanh nghiệp hướng đến mua sắm. Đây được xem là xu hướng công nghệ làm khuấy động lại thị trường PC đang dần mất thị phần.

Giá máy không cao so với máy thường

Các dòng máy PC mini ngoài mức giá không quá cao còn có nhiều ưu điểm mà máy tính cũ không thể so sánh. Với kích thước chỉ khoảng một hộp bánh hoặc nhỏ hơn nhưng cấu hình và hiệu năng ngang với một máy tính xách tay tầm trung, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng ở nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý hơn cả do công nghệ mới, nhiều dòng máy cho phép tiết kiệm từ 30% đến 70% điện năng tiêu thụ so với các dòng máy tính thông thường.

Anh Long Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc kinh doanh Công ty Đạt Khang, doanh nghiệp nhập khẩu thương hiệu PC mini của Zotac, cho biết cũng như các dòng máy tính bảng, điện thoại đang mỏng dần thì PC mini được xem là bước chuyển tiếp của máy tính để bàn truyền thống.

Cũng theo anh Khánh, hiện nay việc dùng PC mini đang được nhiều dân mê công nghệ bắt đầu yêu thích bởi kích cỡ nhỏ có thể di chuyển dễ dàng. Bên cạnh đó, nó vẫn mang chất của các dòng máy tính để bàn cho nên có thể sử dụng được 24/24 giờ. Trong khi đó các dòng laptop thì không thể đáp ứng việc chạy liên tục và cấu hình không cao khó đáp ứng, nếu dùng máy cấu hình cao thì mức giá đội lên rất cao gấp nhiều lần.

BÁ HUY