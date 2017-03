Với những thiết bị di động cảm ứng làm điên đảo cả thế giới, Steve Jobs đã khơi gợi một khái niệm gọi là “thời kỳ hậu PC”. Sự ra lò và chinh phục người dùng của máy tính bảng, máy tính xách tay hay điện thoại thông minh... cũng cạnh tranh đáng kể với máy tính để bàn (MTĐB). Thế nhưng, trang công nghệ PC World vẫn lạc quan về sự trường tồn của MTĐB vì những lý do sau:



Giá rẻ



Trong những năm gần đây, số tiền bỏ ra để sở hữu một máy desktop đã thấp hơn so với giá của smartphone hay máy tính bảng. Thiết bị cầm tay có giá cao vì phải nhồi nhét những linh kiện đắt tiền bên trong một không gian chật hẹp, nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

Case của MTĐB luôn đủ chỗ cho các linh kiện phụ trợ - Ảnh: Internet

Trái lại, với thiết kế “hào phóng” của mình, MTĐB có thể được lắp ráp từ những linh kiện rời rạc. Bạn có quyền chọn lựa từng linh liện với nhiều mức giá khác nhau. Điều này giúp bạn tối ưu hóa được thiết bị của mình, hướng nó đến những mục đích cao cấp như thiết kế đồ họa, biên tập phim, chơi game 3D… hay chỉ đơn giản là đủ mạnh để chạy các ứng dụng văn phòng.



Theo PC World, máy tính xách tay thường đắt hơn ít nhất là 60 USD so với một MTĐB cùng cấu hình. Việc “lắp ráp” một bộ MTĐB cho riêng mình cũng là một thú vui của những người đam mê công nghệ.



MTĐB mạnh mẽ hơn laptop



Dù có chung tên gọi, nhưng bộ vi xử lý của MTĐB luôn mạnh mẽ hơn bộ vi xử lý của laptop. Vi xử lý của laptop được thiết kế để tiết kiệm điện năng và ít tỏa nhiệt hơn, do đó sức mạnh của nó bị hạn chế. Trong khi đó, vi xử lý của máy tính để bàn sử dụng nguồn điện trực tiếp và có hệ thống tản nhiệt (khí hoặc chất lỏng) nên rất thích hợp để “cày ải” các game hay ứng dụng đồ họa cao cấp.

Ép xung bằng chất lỏng có nhiệt độ thấp - Ảnh: Internet

Nếu bạn am hiểu về phần cứng máy tính, bạn cũng có thể ép xung (overclock) để chiếc MTĐB của mình hoạt động nhanh hơn mức bình thường.



MTĐB có thể kết nối với hàng tấn thiết bị ngoại vi

Số lượng các thiết bị có thể kết nối với MTĐB là không hạn chế - Ảnh: Internet

Ngoài ít nhất bốn cổng USB 2.0, một bộ MTĐB cũng hỗ trợ các giao tiếp như eSATA, VGA, DVI, HDMI và các ngõ xuất âm thanh. Bạn có thể kết nối MTĐB với rất nhiều loại thiết bị ngoại vi như: máy in, máy scan, loa, UPS, USB, game pad, quạt mini, đèn bàn, điện thoại, máy tính bảng, TV...



Có thể mở rộng màn hình làm việc

Nhiều màn hình để thoải mái làm việc hơn - Ảnh: Internet

Có hai cách để mở rộng màn hình làm việc với MTĐB. Bạn có thể lựa chọn một màn hình lớn hơn hoặc mua thêm nhiều màn hình (phụ thuộc vào card đồ họa và túi tiền của bạn). Không gian làm việc rộng rãi là ưu tiên hàng đầu của những người biên tập video, hoặc những người giám sát hệ thống công nghiệp.



Ít bị mất mát



Các bộ MTĐB thường được đặt ở phòng riêng hoặc phòng làm việc. Do đó nó an toàn hơn nhiều so với các thiết bị cầm tay. Điện thoại của bạn có thể bị bể màn hình vì va đập, máy tính bảng có thể bị chập mạch vì bị nhiễm nước hoặc bị đánh cắp… MTĐB ít gặp những nguy cơ này hơn. Tuổi thọ của nó thuờng sẽ cao hơn các thiết bị cầm tay.



Máy tính để bàn khó bị thay thế



Dù đang mạnh lên từng ngày nhưng máy tính bảng, máy tính xách tay hay điện thoại thông minh vẫn khó có thể thay thế hoàn toàn máy tính để bàn. Nếu ngày càng rẻ hơn, mạnh hơn và linh hoạt hơn, nó sẽ luôn có chỗ đứng vì những ưu điểm đã kể ở trên.

Theo Duy Nguyễn (TTO)