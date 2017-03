Là một sự bất ngờ thú vị khi "diện kiến" CPU Intel Atom trong cỗ máy để bàn eMachine EL1600, vốn là bộ vi xử lý quen thuộc cho thiết bị siêu di động với mức tiêu thụ năng lượng vô cùng khiêm tốn, chỉ từ 2 Watt.

Sự khác biệt của một desktop dùng CPU Atom có thể cảm nhận qua kích thước nhỏ gọn và trọng lượng giảm đi đáng kể so với desktop thông thường. Thuận tiện cho việc di dời và bài trí trong không gian nội thất. Kiểu dáng máy khá lạ và đẹp. Chiếm gần hết mặt trước là lớp mặt nạ nhựa đen bóng vát cong duyên dáng. Toàn bộ máy chỉ có một nút nhấn power được khéo léo "ngụy trang" bằng biểu tượng của eMachines, cùng ổ đĩa quang nằm sau lớp "mặt nạ" đen mà mới sử dụng lần đầu có thể không nhận ra được.

Khi nhấn nút Power, eMachines EL1600 bắt đầu khởi động một cách êm ái. Áp gần tai mới thấy tiếng quạt nhỏ. Nếu không có đèn tín hiệu LED màu xanh khó mà biết máy đã bật hay chưa.

Mặt trước phía dưới là phần giao tiếp với các thiết bị ngoại vi. Có lẽ là bạn cũng không cần nhiều hơn 4 cổng USB và các cổng giao tiếp audio/microphone. Thân máy dập chìm logo eMachines khá tinh tế, lớp sơn cách điệu dày có thể cảm nhận được độ nhám trên đầu ngón tay.

Bằng việc sử dụng bộ vi xử lý Intel Atom, trọng lượng máy giảm đi đáng kể nhờ không còn bộ nguồn khổng lồ - những cánh quạt to giải nhiệt. Theo quan sát, cấu trúc máy có nhiều điểm gây thú vị cho những người đam mê phần cứng. Đầu tiên là bộ nguồn 220 Watt nhỏ chỉ bằng một ổ đĩa CD. CPU cực nhỏ được gắn cố định trên main board. Thiết bị làm mát duy nhất là một cánh quạt nhỏ xíu kích thước chỉ 2 inch, điều này giải thích cho sự vận hành êm ái của EL1600.

Phải thừa nhận những ưu điểm về thiết kế cũng như tiết kiệm điện năng do sử dụng bộ vi xử lý chuyên dùng mang lại, nhưng sự lựa chọn này cũng đồng nghĩa mang đến những hạn chế phần cứng. EL1600 dùng CPU N230 1,6 GHz (lớn nhất dòng Atom cũng chỉ 1,86 GHz), RAM 1 GB, DVD +/- RW SuperMulti Plus Double Layer, VGA Intel GMA 950 tích hợp. Cấu hình này có thể là hơi thấp so với mặt bằng chung của desktop hiện nay nhưng lại khá ổn với nhu cầu và mục đích người sử dụng nhắm tới.

eMachines EL1600 nhỏ gọn mang những thiết kế đẹp phù hợp cho gia đình và công sở hiện đại. Đặc biệt là khả năng tiết kiệm điện đáng nể so với máy tính để bàn truyền thống. Điều này có ý nghĩa nhiều trong khủng hoảng năng lượng và kinh tế hiện nay.