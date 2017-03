Hình ảnh máy tính bảng TouchPad của HP (ngoài cùng bên phải). (Nguồn: Reuters)

"Thật giống với một vụ xô đẩy, dẫm đạp lên nhau và khách hàng kéo đến rất nhanh," một nhân viên Best Buy ở San Diego nói với trang tin công nghệ Betanews khi mô tả dòng người xếp hàng chờ mua TouchPad.



Ông cho biết cửa hàng đã bán hết sạch những chiếc máy tính bảng đã ngừng sản xuất này chỉ năm phút sau giờ mở cửa. Người tiêu dùng cũng tranh nhau mua thiết bị này trên mạng với “tốc độ ánh sáng” và ngày càng khó tìm ra những TouchPad có sẵn.



TouchPad sẽ không còn được giao bán trên Bestbuy.com ở Mỹ nữa. Tuần trước có tin nói rằng hãng bán lẻ này đang “ôm” tới 270.000 chiếc Touchpad tồn kho và đang hy vọng HP sẽ mua lại chúng.



Với Amazon, TouchPad đứng đầu danh sách sản phẩm đại hạ giá trên trang bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới này, vượt qua cả thiết bị đọc điện tử Kindle và iPod touch.



Ngày 18/8 vừa qua, HP đã tuyên bố sẽ ngừng hoàn toàn các hoạt động về webOS, đặc biệt là máy tính bảng TouchPad và điện thoại webOS.



Hiện model TouchPad 16 GB chỉ có giá bán 99,99 USD tại Mỹ, so với giá gốc là 399 USD; trong khi phiên bản 32GB chỉ còn 149,99 USD so với 485,99 USD trước đây./.

Theo Huy Lê (Vietnam+)