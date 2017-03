iPad Mini 2 sử dụng cùng chip A7 64-bit với iPhone 5s.

iPad Mini 2

Mẫu máy tính bảng mini của Apple trang bị màn hình Retina kích thước 7,9 inch, độ phân giải 2048 x 1536 pixel, mật độ điểm ảnh 324ppi, với "trái tim" chip A7 64-bit tương tự trong iPad Air và iPhone 5s. RAM và bộ nhớ trong tuỳ chọn từ 16 GB đến 128 GB, hỗ trợ các chuẩn kết nối phổ biến hiện nay như Wi-Fi, Bluetooth… Những tín đồ công nghệ của Apple luôn coi iPad mini là một trợ thủ đắc lực bởi sự gọn gàng và linh hoạt.

Một ưu điểm khác, theo Apple, pin của máy có thể lướt web trong 10 giờ trên mạng Wi-Fi và 9 giờ trên mạng di động. iPad Mini 2 Retina Wi-Fi 16GB có giá tham khảo 9,69 triệu đồng tại hệ thống Thế giới di động. Khách mua sản phẩm còn được tặng thêm phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng và chính sách 14 ngày đổi trả dễ dàng. Nếu máy không lỗi, chỉ thu phí 10% với thủ tục nhanh gọn, đơn giản.

Samsung Galaxy Tab 4 8.0

Mẫu tablet mới Galaxy Tab 4 8.0 của Samsung sở hữu thiết kế gọn gàng với các góc bo tròn mềm mại kết hợp cùng đường viền sáng mang đến vẻ sang trọng cho sản phẩm. Máy sở hữu màn hình kích thước 8 inch công nghệ IPS chống chói, độ phân giải 1280 x 800 pixel với mật độ điểm ảnh 189 ppi cho phép hiển thị tốt trong điều kiện ánh sáng ngoài trời. Tab 4 8.0 có giao diện quen thuộc TouchWiz trên nền hệ điều hành Android 4.4.2 KitKat, cho phép hiển thị các biểu tượng khá rõ ràng, sắc nét, thuận tiện cho người sử dụng.

Galaxy Tab 4 8.0 chạy hệ điều hành Android phiên bản mới nhất 4.4.2.

Galaxy Tab 4 8.0 sở hữu bộ vi xử lý lõi tứ Snapdragon 400 của Qualcomm tốc độ 1.2GHz, RAM 1.5GB, GPU Adreno 305, bộ nhớ trong 16 GB hỗ trợ mở rộng lên 64GB. Mặt sau trang bị camera 3MP có khả năng quay phim HD 720p tại tốc độ 30 fps, mặt trước là camera 1.3MP.

Máy có giá tham khảo là 7,99 triệu đồng. Ngoài ra, từ 1/8 đến 20/8, khi mua sản phẩm này tại hệ thống Thế giới di động, khách hàng còn được tặng kèm bộ quà tặng như: sim Vinaphone 3G tài khoản đến 4 triệu đồng, thẻ nhớ 16GB trị giá 400.000 đồng. Sản phẩm còn được áp dụng chính sách đổi trả miễn phí trong vòng 14 ngày nếu gặp lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.

Google Nexus 7 (2013)

Ra đời năm 2013 nhưng đến nay Nexus 7 vẫn được đánh giá cao trong phân khúc máy tính bảng tầm trung.

Nexus 7 (2013) được trang bị cấu hình mạnh mẽ và thiết kế bóng bẩy hơn so với “người tiền nhiệm” của mình. Trọng lượng Nexus 7 (2013) chỉ 290gr, giảm 50gr so với Nexus thế hệ đầu. Thân máy được làm mỏng chỉ 8,65mm, tăng tính cơ động và tinh tế cho sản phẩm. Theo Google, máy nhanh hơn 1,8 lần và khả năng đồ họa mạnh hơn 4 lần so với phiên bản trước.

Máy sử dụng pin tối ưu lên tới 10 tiếng cho một lần sạc. Đây là một trong những mẫu máy được đánh giá cao về thiết kế, cấu hình tốt và mức giá hợp lý chỉ 4,99 triệu đồng, tặng kèm bao da trị giá 490.000 đồng tại hệ thống siêu thị Thế giới di động trên toàn quốc từ nay đến 20/8.

Theo Hải Khanh (VNE)