Máy tính bảng siêu rẻ Kindle Fire. (Nguồn: Internet)

ChangeWave nhận thấy trong tháng Một vừa qua, chỉ có 2% khách hàng cho biết họ “rất có khả năng” sẽ mua một chiếc Kindle Fire, giảm hơn so với tỷ lệ 4% của tháng 12 năm ngoái.



Xét tổng thể, ChangeWave thấy rằng lượng người có ý định mua máy tính bảng mới cũng giảm hẳn, từ 13% của tháng 12/2011 xuống còn 10% trong tháng 1/2012.



Tuy vậy, tỷ lệ hài lòng với Kindle Fire vẫn duy trì ở mức khá tốt, vượt trội so với một số đối thủ khác.



Cụ thể, có 54% số người được hỏi nói rằng họ “rất hài lòng” với mẫu máy tính bảng của Amazon, so với 49% số người “rất hài lòng” với những sản phẩm máy tính bảng khác.



Ngoài ra, 74% bày tỏ rằng họ thực sự ưng ý với mẫu iPad của Apple.



Dưới đây là bảng đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với iPad, Kindle Fire và các mẫu máy tính bảng khác, do ChangeWave thực hiện:

Theo Văn Hưng (Vietnam+)