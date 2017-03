2 năm qua được xem là 2 năm thống trị của Apple trên thị trường máy tính bảng, kể từ khi chính “quả táo” mở ra một phân khúc thị trường mới với phiên bản iPad đầu tiên vào năm 2010. Gần đây nhất, khi Amazon ra mắt Kindle Fire, chiếc máy tính bảng với ưu thế giá rẻ đã nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm thành công và bán chạy nhất, với hàng triệu chiếc được tiêu thụ trong vòng tháng mua sắm dịp cuối năm.





Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của máy tính bảng, netbook, phân khúc laptop cỡ nhỏ đã nhanh chóng bị rơi vào quên lãng và dần bị khai tử. Những hãng sản xuất máy tính lớp như Acer, Asus lập tức quay lưng với netbook để lao vào “cuộc đua” trên thị trường máy tính bảng.

Ultrabook sẽ trở thành một xu thế “hot” trong năm tới

Bên cạnh đó, doanh số bán hàng của máy tính xách tay truyền thống cũng bị sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế trong thời gian qua cũng như do sự thiếu hụt nguồn cung linh kiện máy tính do ảnh hưởng từ đợt lũ lụt lịch sử gần đây ở Thái Lan.





Tuy nhiên, mọi sự “ảm đảm” của thị trường laptop dường như đã tìm thấy ánh sáng mới, khi Intel công bố khái niệm “ultrabook”, khái niệm laptop kiểu mới với thiết kế mỏng và nhẹ hơn nhưng lại được trang bị những cấu hình mạnh mẽ.





Ngay từ khi khái niệm này được ra đời, các hãng sản xuất máy tính đã nhanh chóng hưởng ứng trào lưu mới, vì ultrabook đã mở ra một khái niệm mới, vừa giữ được dáng vẻ của laptop truyền thống, nhưng cũng đảm bảo những tính chất của laptop tương lai.





Mở đầu cho thị trường ultrabook do Intel khai mở chính là 2 hãng sản xuất máy tính đến từ Đài Loan, Acer và Asus với những chiếc laptop có thiết kế “siêu mỏng” và mạnh mẽ, và tiếp theo đó, những hãng sản xuất hàng đầu thế giới hiện nay như Samsung, Lenovo, Toshiba hay HP… lần lượt ra mắt những chiếc laptop siêu mỏng của riêng mình. Những sản phẩm này được xem là đối trọng của MacBook Air từ Apple trên cuộc đua giữa các laptop cao cấp.





Dĩ nhiên, các hảng sản xuất máy tính sẽ phải có cái nhìn nghiêm túc hơn với thị trường ultrabook, khi mà mục tiêu “lật đổ” iPad của Apple đang dần trở nên khó khăn hơn, các sản phẩm được mệnh danh “sát thủ iPad” lần lượt thất bại trước đối thủ quá nặng ký này.





Trong năm tới, khi mà dự kiến sẽ có đến hơn 50 mẫu ultrabook mới được trình làng tính riêng tại CES 2012 diễn ra vào tháng 1, tiếp theo đó là sự xuất hiện của thế hệ vi xử lý của Intel, với tên mã Ivy Bridge dành cho ultrabook, cùng với đó là sự xuất hiện của hệ điều hành Windows 8 từ Microsoft, chắc hẳn rằng, ultrabook sẽ trở thành một xu thế “hot” không thể bỏ qua của các hãng sản xuất máy tính.





Theo Ngân Hà (Dân trí / Techspot)