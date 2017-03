Sau khi được chủ tịch Jonney Shih của Asus mang ra “khoe” tại Hội nghị AllThingD vào cuối tháng 10 vừa qua, chiếc máy tính bảng sử dụng chip lõi tứ đầu tiên của Asus đã chính thức được trình làng.





Theo đó, “thành viên” mới nhất của “đại gia đình” Transformer của Asus có thiết kế khá mỏng manh, với kích cỡ màn hình 10,1-inch, độ phân giải 1280x800, chỉ dày 8,3mm (mỏng hơn cả iPad 2 với độ dày 8,8mm).

Máy có thiết kế khá mỏng manh, mỏng hơn cả iPad 2

Máy được trang bị vi xử lý Tegra 3 của Nvidia, là thế hệ vi xử lý lõi tứ đầu tiên dành cho máy tính bảng. Transformer Prime có 1GB dung lượng RAM, camera 8 megapixel có khả năng quay video 1080p và camera trước 1,2 megapixel. Máy có khối lượng chỉ 0,58kg và có thời lượng pin sử dụng liên tục trong 12 giờ.





Hiện Transformer Prime hoạt động trên nền tảng Android 3.2 Honeycomb tuy nhiên sẽ sớm được nâng cấp lên phiên bản Android Ice Cream Sandwich mới nhất vào cuối năm nay.

Bàn phím rời có thể kèm theo tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng

Máy hiện có 2 phiên bản, với mức giá khoảng hơn 10 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 32GB và khoảng hơn 12 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 64GB. Tương tự như các dòng máy tính bảng Transformer khác của Asus, máy có thể gắn kèm thêm bàn phím gắn ngoài, với mức giá 3 triệu đồng. Bàn phím gắn ngoài này cũng là nguồn pin ngoài dành cho máy, có thể kéo dài thời lượng sử dụng lên đến 18 giờ liên tục.

Không chỉ giúp thuận tiện hơn khi gõ, bàn phím rời này còn giúp tăng thời lượng pin sử dụng

Các nhà phân tích thị trường dự đoán rằng sự ra mắt của Transformer Prime sẽ kế tiếp được sự thành công của dòng máy tính bảng Transformer trước đây của Asus. Đích thân CEO Jerry Shen của Asus đã khẳng định sự thành công của chiếc máy tính bảng Transformer khi cho biết 300.000 chiếc máy tính bảng của Asus được tiêu thụ mỗi tháng.

Lớp vỏ bằng kim loại tạo cảm giác mỏng manh nhưng chắc chắn

Với mức giá khoảng hơn 8 triệu đồng, Transformer là chiếc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android 3.0 (Honeycomb) rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Ngoài ra, với bàn phím có thể tháo rời của nó giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn hơn, nhất là những người muốn gõ văn bản từ bàn phím vật lý nhưng lại muốn sở hữu máy tính bảng thay vì laptop.

Các cổng kết nối trên máy

Tuy nhiên, với việc mức giá hiện tại của Transformer Prime cao hơn so 2 triệu đồng so Transformer trước đây, các nhà phân tích thị trường dự đoán rằng Asus có thể sẽ gặp phải khó khăn trên thị trường, khi mà mức giá hơn 10 triệu đồng này cũng tương đương với mức giá của phiên bản 16GB của iPad 2. Do vậy, hẳn nhiều người sẽ phải cân nhắc kỹ càng trước khi lựa chọn sản phẩm của Apple hay Asus.