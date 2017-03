Bên cạnh việc cho ra thị trường Smarphone, Viettel cũng đang nhắm tới máy tính bảng phân khúc giá rẻ. (Ảnh: Hiền Anh/Vietnam+)

Theo ông Lưu, lần thử nghiệm tới sẽ giúp Viettel tối ưu hóa thiết kế cũng như kiểm tra hoạt động của máy tính bảng do đơn vị này sản xuất, tiến tới cung cấp sản phẩm trên thị trường.



Khi được hỏi về việc cạnh tranh so với những chiếc máy tính bảng đang được bán tại Việt Nam, ông Lưu cho biết máy tính bảng “Made by Viettel” sẽ được đơn vị này nhắm vào “thị trường ngách,” cho từng đối tượng cụ thể. Ví dụ, máy tính bảng cho đối tượng ngành giáo dục sẽ được cài đặt những ứng dụng phù hợp để biến chúng thành những công cụ đem lại giá trị cho người tiêu dùng...



Ông Lưu hy vọng những chiếc máy tính bảng này được cung cấp ra thị trường vào cuối năm nay. Giá thành mà nhà mạng này đang nhắm tới nhiều khả năng ở mức dưới 200 USD (khoảng 4 triệu đồng).



Nhiều chuyên gia cho rằng, với mức giá và phân khúc thị trường được định rõ, chiếc máy tính bảng của Viettel sẽ trở thành đối thủ nặng ký với các dòng máy tính bảng đang bày bán trong nước.



Bên cạnh đó, hiện Viettel cũng đang tiến hành các công đoạn để sản xuất những chiếc điện thoại thông minh (Smarphone) và tới quý IV sẽ tung ra thị trường./.

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin của Viettel đã có những kết quả nổi bật. Hàng trăm dự án phần mềm, công nghệ đã được tập đoàn này triển khai như xây dựng triển khai hệ thống bán hàng, tính cước và chăm sóc khách hàng; quản lý khai thác mạng viễn thông...



Viettel cũng đã thành lập Viện nghiên cứu và phát triển để định hướng sản xuất thiết bị. Tập đoàn này đã sản xuất thành công USB 3G, thiết bị giám sát nhà thông minh, cảnh báo sóng thần...



Hiện, tổng quân số ngành kỹ thuật của Viettel là 10.266 kỹ sư, trong đó có 1.500 người tham gia nghiên cứu.



Theo Trung Hiền (Vietnam+)