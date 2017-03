Ảnh minh họa. (Nguồn: thongtincongnghe.com)

Nhìn vào thực tế đó, tập đoàn Amazon đã quyết định dùng chiến lược ưu thế về giá để "đục khoét" thị phần của iPad.



Theo tiết lộ trên tờ New York Post vào hôm 26/8, sản phẩm tablet sắp tới của Amazon sẽ rẻ hơn tới hàng trăm USD so với chiếc iPad 2 có giá 499 USD hiện nay của Apple.



New York Post cũng cho biết rằng, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới sẽ tung chiếc tablet đầu tiên của họ ra thị trường vào tháng Chín hoặc tháng Mười này.



Trước đó, các nguồn tin công nghệ đã tiết lộ rằng Amazon sẽ trình làng 2 máy tính bảng là Coyote và Hollywood.



Những thiết bị này sẽ được cài đặt hệ điều hành Android, và được tích hợp thêm những dịch vụ đặc trưng của Amazon như Amazon Appstore, Kindle eBook và Cloud Drive./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)