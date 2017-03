Mẫu Kindle. (Nguồn: counter-currents.com)

Sở dĩ Amazon phải “đăng đàn” tuyên bố như vậy vì trước đó, trang tin The Telegraph nói rằng, kế hoạch đi nghỉ với chiếc Kindle eReader yêu quý có thể sẽ bị phá hỏng khi người dùng đi qua các máy quét X quang ở khu vực an ninh sân bay.



Tờ báo này dẫn lời một người dùng Kindle cho hay, thiết bị của anh đã hỏng khi đi qua một máy quét sân bay ở Madrid, và người này khẳng định trước đó anh vẫn dùng Kindle bình thường, cho tới khi đi qua máy quét thì chiếc máy bị trở chứng.



Ngoài ra, The Telegraph còn nói thêm rằng "có nhiều lời phàn nàn" tương tự về sự cố nói trên.



Đáp lại, phát ngôn viên Amazon đã bày tỏ với The Telegraph: “Đưa máy đọc sách điện tử Kindle qua máy quét tia X chẳng hề có vấn đề gì cả. Rất nhiều khách hàng dùng máy Kindle của chúng tôi và đi du lịch bằng máy bay, nhưng chẳng ai gặp phải sự cố gì dù họ có bị kiểm tra an ninh hàng ngày chăng nữa."



Hiện dư luận đang chờ xem Amazon sẽ “đền bù” cho bao nhiêu trường hợp bị lỗi máy Kindle như trên, để xác định xem sự cố Kindle xung đột với máy quét tia X có thực sự nghiêm trọng hay không./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)