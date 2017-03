HP LaserJet P1102 rất nhỏ gọn.

Với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và lắp đặt, HP Laser P1102 có khả năng cài đặt ngay lập tức không cần đĩa cài (hệ điều hành Windows), tốc độ in ấn khá tốt khoảng 18 trang phút, khả năng in trang đầu khá ấn tượng, trong 8,5 giây. Đặc biệt, sản phấm có chế độ tự động bật tắt giúp người sử dụng tiết kiệm điện, qua đó làm giảm chí phí sử dụng, tăng hiệu quả in ấn. Chất lượng bản in của HP P1102 có độ phân giải lên tới 1.200 dpi vốn thường thấy ở dòng máy in laser tầm trung.

Máy in có giá 2.790.000 đồng (đã bao gồm thuế) và đã được bán rộng rãi tại thị trường trong nước.

Theo Linh Chi (Sohoa)