Được trang bị những công nghệ in ấn tiên tiến, máy in HP Officejet Pro 8000 hỗ trợ tính năng in hai mặt tự động và khả năng chia sẻ in ấn với nhiều người dùng khác thông qua mạng ethernet (mặc định máy sử dụng kết nối USB 2.0 tốc độ cao). Bên cạnh đó, máy còn được trang bị khay nạp giấy 250 tờ, nhưng riêng với các doanh nghiệp có nhu cầu in ấn số lượng lớn, có thể mua thêm khay nạp giấy thứ hai. Khay nạp giấy này sẽ cho phép người dùng in liên tục lên đến 500 bản mà không cần tạm ngưng tác vụ in ấn để bổ sung thêm giấy in. Các tính năng trên giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí tối đa, cụ thể tiết kiệm đến 50% lượng giấy in, và 50% lượng điện năng sử dụng.

Ngoài các tính năng tiết kiệm, máy in HP Officejet Pro 8000 còn có tốc độ in ấn cao “ngang ngửa” với máy in laser, đạt tốc độ 15 trang/ phút cho bản in đơn sắc hoặc 11 trang/ phút cho bản in màu. Với chế độ in nháp, máy còn có thể đạt tốc độ đến 35 trang/ phút cho bản in đơn sắc, và 34 trang/ phút cho bản in màu. Bên cạnh tốc độ in ấn cao, máy còn cho ra các bản in chất lượng chuyên nghiệp, màu sắc cực kỳ sắc nét và sống động đến từng chi tiết với độ phân giải cao lên tới 4800x1200dpi (bản in màu) hay 1200x1200dpi (bản in đơn sắc).

Đặc biệt, được ứng dụng công nghệ mực in mới nhất, các trang in từ máy in HP Officejet Pro 8000 sẽ không hề bị nhòe khi tiếp xúc với nước. Ngoài ra, chính công nghệ mực in tiên tiến này đã giúp máy in HP sử dụng tối đa lượng mực trong ống. Dù máy báo đã hết mực, người dùng vẫn có thể tận dụng lượng mực để in thêm vài ngày, thậm chí là vài tuần sau.

Để phục vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, HP đã thiết kế các bộ phần mềm quản lý in ấn như HP Web Jetadmin và HP Easy Printer Care kèm theo máy in Officejet Pro 8000, giúp người dùng dễ dàng cài đặt, cấu hình, giám sát, khắc phục sự cố và quản lý các máy in HP đang được sử dụng từ bất kỳ máy tính nào trên mạng nội bộ.