Dòng máy in Pixma bao gồm: máy in phun đa chức năng MX328, máy in phun đơn chức năng MP145, iP1980, iP4680. Tốc độ in của MP145 là 20 trang đen trắng/phút và 15 trang màu/phút, Pixma iP1980 là 21 trang đen trắng/phút và 17 trang màu/phút. Đối với dòng máy iP4680, tốc độ in lên tới 26 trang đen trắng /phút và 21 trang màu/phút. Loạt máy mới có tốc độ và công suất in lớn cho ra các bản in chất lượng chân thực, màu sắc rực rỡ(đối với máy màu).

MX328 là một trong những máy in phun đầu tiên của Canon áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 24734 mới dành cho tốc độ in và tiêu chuẩn ISO/IEC 24735 mới dành cho tốc độ photocopy. Theo đó, tốc độ in theo tiêu chuẩn ISO cho 4 trang in đầu tiên của máy xấp xỉ 37 giây. Trong một phút tiếp theo, máy in được 7,5 trang đen trắng và 4,5 trang màu. Tốc độ in một bức ảnh A4 màu sắc rực rỡ là 85 giây, in ảnh 10x15 trong 45 giây. Tốc độ photocopy của MX328 theo Tiêu chuẩn ISO đạt 5,5 trang đơn sắc và 2,2 trang màu/phút.

Ngoài ra, Pixma sử dụng công nghệ ChromaLife 100+ để có được bản in sống động, bền lâu, luôn giữ được màu sắc tươi mới. Công nghệ này cho phép thời gian lưu giữ các bức ảnh lên đến 100-300 năm.

Phần mềm Easy-PhotoPrint Ex của dòng máy in này cũng cho phép dễ dàng loại bỏ hiện tượng mắt đỏ và một loạt các tính năng sửa ảnh khác, tất cả đều được tự động tích hợp thông qua chức năng Auto Photo Fix (Chỉnh sửa ảnh tự động) làm tăng khả năng sáng tạo của người sử dụng. Các loại máy này đều có chung một số chức năng khác như Quick-Start (Khởi động nhanh), Auto Scan Mode (tự động nhận dạng các loại văn bản - ảnh, bưu thiếp, báo, tài liệu và thậm chí cả danh thiếp), scan và lưu lại hình ảnh với những điều chỉnh thích hợp và một khay đựng giấy đầu ra mở tự động. Tất cả các tính năng này đều dễ dàng nắm bắt và thuận tiện cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, thay vì sử dụng dây cáp kết nối như dòng máy in truyền thống trước đây, các chức năng như kết nối Wifi, Bluetooth tới máy in hoặc trực tiếp qua cổng USB 2.0 không cần thông qua máy tính cũng được Canon chú trọng phát triển ở những dòng máy này.

(Nguồn Canon)