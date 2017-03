Với công nghệ HP PageWide, máy in mới của HP có thể in chất lượng cao lên đến 70 trang/phút (ppm), giúp nó trở thành máy in để bàn nhanh nhất theo Sách Kỷ lục Guinness.

Máy in phun đa chức năng HP Officejet Pro X476dw là cuộc cách mạng in ấn kinh doanh với tốc độ in nhanh gấp đôi và giảm một nửa chi phí laser màu, giúp các nhóm làm việc và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) tiết kiệm thời gian và chi phí.

BH