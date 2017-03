Sản phẩm có kích thước 72 x 120 x 24 mm và nặng chỉ 215 gram nên có thể dễ dàng bỏ vào túi áo để cầm theo.

Máy in ảnh của LG có thể dễ dàng bỏ vào túi áo và cầm theo. Ảnh: Huy Đức.

Người dùng smartphone hay tablet sẽ tải ứng dụng LG Pocket Photo từ kho ứng dụng về để bắt đầu sử dụng. Ứng dụng này cho phép chỉnh sửa các hiệu ứng hình ảnh, ghi chú hay chèn thêm cả mã QR vào hình trước khi in.

Máy hỗ trợ kết nối USB, Bluetooh và cả NFC. Sản phẩm của LG không sử dụng mực in mà dùng giấy in có sẵn các hạt màu của hãng Zink, khi ảnh chuyển qua các hạt màu được đốt nóng và chuyển thành hình ảnh. Thời gian chuyển file và in ảnh chỉ mất khoảng 1 phút. Giá của tập giấy in Zink gồm 10 tấm là 100.000 đồng.

Theo Huy Đức (VNE)