PSP Go có mức giá mới, 150 USD.

Sau khi giảm giá của PSP Slim xuống còn 130 USD, hãng điện tử của Nhật tiếp tục thay đổi giá bán của mẫu PSP kiểu dáng trượt, PSP Go, xuống chỉ còn 150 USD. So với mức giá trước đó giá bán hiện tại của PSP Go đã được giảm lên tới 50 USD, tương đương với 25% và cao hơn mức giảm của PSP Slim, khoảng 40 USD.

Sự thay đổi giá này giúp cho cả hai mẫu máy chơi game cầm tay của Sony là PSP Slim và PSP Go có mức giá chỉ khoảng 130 USD đến 150 USD, tương đương với các dòng máy chơi game ăn khách, DSi, của đối thủ Nintendo. Giá mới của PSP cũng thấp hơn nhiều so với mức 250 USD của máy game hỗ trợ 3D Nintendo 3DS vừa mới được phát hành.

Động thái giảm giá các dòng máy game của Sony được cho là để kích thích nhu cầu mua sắm PSP và giải quyết nốt số hàng tồn kho trước khi hãng này tung ra mẫu máy game PSP thế hệ mới (tên mã NGP) vào cuối năm nay.

Theo Ngân Lê (Sohoa)